«Νέαρχος»: Τελικές δοκιμές για τη δεύτερη φρεγάτα Belharra – Παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό ακόμα και πριν το φθινόπωρο

Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, ο «Νέαρχος», περνά πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο πριν από την ένταξή του στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης δοκιμών εν πλω εισέρχεται σε dry dock δεξαμενή για τις τελευταίες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις.

Το γαλλικό πρόγραμμα των Belharra για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό προχωρά με σταθερό ρυθμό και όλα δείχνουν ότι το δεύτερο πλοίο της κλάσης πλησιάζει ταχύτερα από όσο αρχικά υπολογιζόταν στη στιγμή της παράδοσης.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πρώτη φρεγάτα της κλάσης, ο «Κίμων», έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο, ενώ ο «Φορμίων» ακολουθεί σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής.

Με το «Νέαρχο» να έχει ήδη αφήσει πίσω του ένα μεγάλο μέρος των απαιτητικών sea trials, το ελληνικό Ναυτικό βλέπει πλέον να πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία θα διαθέτει και δεύτερη μονάδα νέας γενιάς στον Στόλο.

Έμφαση σε αισθητήρες, όπλα και ανθυποβρυχιακές δυνατότητες

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Naval Group, η δεύτερη φάση δοκιμών της φρεγάτας «Νέαρχος» διήρκεσε περίπου τρεις εβδομάδες και επικεντρώθηκε σε τομείς που αφορούν την ουσία της επιχειρησιακής του αξίας.

Δεν περιορίστηκε δηλαδή σε ελέγχους πλεύσης ή βασικής λειτουργίας της πλατφόρμας, αλλά επεκτάθηκε σε δοκιμές αισθητήρων, οπλικών συστημάτων και του συστήματος διαχείρισης μάχης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δοκιμές σόναρ σε μεγάλα βάθη.

Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο περνά πλέον από τη φάση της απλής ναυπήγησης και της τεχνικής ολοκλήρωσης στη φάση της ουσιαστικής πιστοποίησης ως μονάδα μάχης.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, το στοιχείο αυτό έχει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς οι FDI καλούνται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες όχι μόνο στον αντιαεροπορικό αγώνα, αλλά και στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Η συγκεκριμένη φάση δοκιμών επιβεβαιώνει ότι η φρεγάτα «Νέαρχος» δεν βρίσκεται πλέον σε ένα πρώιμο στάδιο προετοιμασίας. Αντίθετα, πλησιάζει στο σημείο όπου κάθε δοκιμή αφορά την πλήρη διασύνδεση και αξιολόγηση όλων των επιμέρους δυνατοτήτων του πλοίου, ώστε να διαπιστωθεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα και όχι απλώς ως νέα ναυτική πλατφόρμα.

Τι σηματοδοτεί η είσοδος στη dry dockδεξαμενή

Η μεταφορά της δεύτερης FDI «Νέαρχος» σε dry dock δεν συνιστά κάποια εμπλοκή ούτε φυσικά επιβράδυνση του προγράμματος. Αντιθέτως, αποτελεί το αναμενόμενο επόμενο βήμα μετά από έναν απαιτητικό κύκλο θαλάσσιων δοκιμών.

Σε αυτό το στάδιο, πραγματοποιούνται έλεγχοι στη γάστρα, επιθεωρήσεις, τελικές βιομηχανικές εργασίες, διορθωτικές παρεμβάσεις όπου απαιτούνται, καθώς και σειρά από λεπτομερείς ρυθμίσεις που προκύπτουν από τα δεδομένα των sea trials.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη φάση κατά την οποία το πλοίο «κλειδώνει» τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν επιστρέψει στη θάλασσα ή πριν περάσει στο τελικό στάδιο παράδοσης.

Είναι το σημείο όπου η βιομηχανική ολοκλήρωση συναντά την επιχειρησιακή απαίτηση. Για τον λόγο αυτό, η είσοδος στη dry dock αποτελεί ουσιαστικά ένδειξη ωρίμανσης του προγράμματος και όχι καθυστέρησης.

Για την FDI «Νέαρχος», που έχει ήδη περάσει δύο φάσεις δοκιμών, η φάση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Δείχνει ότι το πλοίο έχει προχωρήσει πέρα από τα βασικά τεστ και πλησιάζει στην τελική διαμόρφωση με την οποία θα παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο δρόμος που άνοιξε ο «Κίμων»

Σε κάθε μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα, το πρώτο πλοίο της κλάσης είναι εκείνο που αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος της αρχικής ωρίμανσης. Είναι το σκάφος πάνω στο οποίο δοκιμάζονται στην πράξη διαδικασίες, ενσωματώσεις, λογισμικά, πιστοποιήσεις και πλήθος τεχνικών λεπτομερειών που δεν μπορούν να αποτυπωθούν απόλυτα στο χαρτί.

Το δεύτερο πλοίο όμως έχει πάντοτε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ακολουθεί μια ήδη χαραγμένη πορεία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την FDI «Νέαρχος». H φρεγάτα «Κίμων» άνοιξε τον δρόμο, κατέγραψε δεδομένα, ανέδειξε τα σημεία που χρειαζόταν βελτιώσεις και συνέβαλε στην επιτάχυνση της ωρίμανσης του συνολικού προγράμματος.

Έτσι, το δεύτερο πλοίο της κλάσης μπαίνει στην τελική ευθεία με μειωμένο τεχνικό ρίσκο και με σαφώς καλύτερες προϋποθέσεις να κινηθεί ταχύτερα προς την παράδοση.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της φρεγάτας«Νέαρχος».

Δεν πρόκειται απλώς για τη δεύτερη φρεγάτα του προγράμματος, αλλά για την πρώτη που μπορεί να επιβεβαιώσει στην πράξη ότι η κλάση μπαίνει πλέον σε σταθερή τροχιά ταχύρρυθμης ένταξης στον Στόλο.

Παράδοση ακόμη και πριν από το φθινόπωρο

Επισήμως, η γαλλική πλευρά τοποθετεί την παράδοση της FDI «Νέαρχος» εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2026. Ωστόσο, η πρόοδος των δοκιμών, η γενικότερη εικόνα του προγράμματος και το γεγονός ότι o «Νέαρχος» ακολουθεί τον δρόμο που ήδη άνοιξε ο «Κίμων», αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το χρονοδιάγραμμα να συμπιεστεί.

Δεν αποκλείεται λοιπόν, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις τελευταίες φάσεις, το πλοίο να παραδοθεί ακόμη και πριν από το φθινόπωρο ή το αργότερο στις αρχές του. Πρόκειται για ένα σενάριο που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική όσο το πλοίο προχωρά με επιτυχία από στάδιο σε στάδιο.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, κάθε μήνας που κερδίζεται έχει αυτονόητη σημασία. Η ένταξη μιας ακόμη φρεγάτας FDI στον Στόλο μεταφράζεται σε άμεση ενίσχυση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας, σε μεγαλύτερη ευελιξία στη διάθεση μονάδων για αποστολές υψηλής προτεραιότητας και σε ταχύτερη διαμόρφωση ενός νέου πυρήνα ισχύος γύρω από τις γαλλικές φρεγάτες.

Η εκπαίδευση του πληρώματος ως καθοριστικός σταθμός

Πριν από την τελική παράδοση θα ακολουθήσει και η περίοδος εκπαίδευσης του πληρώματος, ένα στάδιο εξαιρετικά κρίσιμο για πλοία όπως οι FDI. Η νέα γαλλική φρεγάτα δεν αποτελεί απλώς μια πιο σύγχρονη πλατφόρμα επιφανείας. Αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φιλοσοφία ναυτικού πολέμου, με υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, ψηφιακή αρχιτεκτονική, προηγμένη διαχείριση μάχης και δυνατότητα ταχύτατης σύντηξης δεδομένων από πολλαπλούς αισθητήρες και οπλικά συστήματα.

Η επιχειρησιακή αξιοποίηση μιας τέτοιας μονάδας απαιτεί πληρώματα απολύτως εξοικειωμένα με το περιβάλλον μάχης του πλοίου. Γι’ αυτό και το στάδιο της εκπαίδευσης δεν είναι μια τυπική διαδικασία πριν από την παραλαβή, αλλά βασικός όρος ώστε το πλοίο να μπορέσει να αξιοποιηθεί άμεσα και στο μέγιστο των δυνατοτήτων του από τη στιγμή που θα καταπλεύσει στην Ελλάδα.

Η εμπειρία που θα έχει ήδη αποκτηθεί από την φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται να λειτουργήσει και εδώ υπέρ του προγράμματος. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν ξεκινά από το μηδέν, αλλά έχει ήδη οικοδομήσει μια πρώτη βάση γνώσης και επιχειρησιακής εξοικείωσης με τη νέα κλάση.

Η συνολική εικόνα του προγράμματος FDI

Η πορεία της φρεγάτας «Νέαρχος» δεν μπορεί να αποκοπεί από τη συνολική εξέλιξη του προγράμματος των ελληνικών FDI. Ο «Κίμων» έχει ήδη παραδοθεί και ανοίγει το κεφάλαιο της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό. Η φρεγάτα «Νέαρχος» ακολουθεί πλέον σε απόσταση αναπνοής.

H FDI «Φορμίων» βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής, ενώ η απόφαση για τέταρτη μονάδα ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δυναμική του προγράμματος.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ανανέωση του Στόλου δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό επί χάρτου αλλά διαδικασία που υλοποιείται βήμα-βήμα.

Οι γαλλικές φρεγάτες μετατρέπονται σταδιακά σε πραγματικό πυλώνα της ελληνικής ναυτικής ισχύος και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική αλλαγή επιπέδου σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, ανθυποβρυχιακού πολέμου και διαχείρισης επιχειρήσεων σε ανοιχτές θάλασσες.

Με την έλευση και του δεύτερου πλοίου, το Πολεμικό Ναυτικό θα αρχίσει να αποκτά την κρίσιμη μάζα που απαιτείται ώστε οι FDI να μην αποτελούν απλώς ένα τεχνολογικό άλμα, αλλά ένα πραγματικό επιχειρησιακό εργαλείο σε καθημερινή βάση.

Οι δυνατότητες των Belharra και η αξία της για το Πολεμικό Ναυτικό

Οι FDI έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν πλοία πρώτης γραμμής με ισχυρό πολυδιάστατο αποτύπωμα. Συνδυάζουν αντιαεροπορικές δυνατότητες, ισχυρό ανθυποβρυχιακό πακέτο, σύγχρονα ηλεκτρονικά, προηγμένο σύστημα μάχης και υψηλό επίπεδο επιβιωσιμότητας στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η αξία τους δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνικές προδιαγραφές. Έχει να κάνει με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν σε ένα πεδίο επιχειρήσεων που εκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά όρια του Αιγαίου.

Από την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών υψηλού ενδιαφέροντος έως την παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και την προστασία κρίσιμων εθνικών συμφερόντων, οι νέες φρεγάτες έρχονται να υπηρετήσουν ένα πολύ πιο απαιτητικό δόγμα επιχειρήσεων.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πορεία του «Νέαρχος» δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή ναυπηγική είδηση. Αντιθέτως, αποτελεί εξέλιξη με άμεσο επιχειρησιακό και στρατηγικό βάρος για τον ελληνικό Στόλο.

Ενίσχυση και της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας

Παράλληλα, η εξέλιξη του προγράμματος FDI ενισχύει και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας. Οι φρεγάτες αποτελούν μία από τις πιο εμβληματικές όψεις της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προμήθεια οπλικών συστημάτων, αλλά αγγίζει ευρύτερα ζητήματα διαλειτουργικότητας, εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και βιομηχανικής συμμετοχής.

Η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα προσθέτει ακόμη μία διάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για την απόκτηση προηγμένων μονάδων επιφανείας, αλλά και για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην ευρωπαϊκή αλυσίδα παραγωγής και υποστήριξης.

Σε μια περίοδο όπου η Αθήνα επιδιώκει αυξανόμενο εγχώριο αποτύπωμα στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, οι FDI αποτελούν ήδη μια πολύ σημαντική βάση.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα για τον Στόλο

H FDI «Νέαρχος» βρίσκεται πλέον στο κατώφλι της τελικής του πορείας προς το Πολεμικό Ναυτικό. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης δοκιμών, η είσοδος στη dry dock δεξαμενή για τις τελευταίες εργασίες και η προετοιμασία για την εκπαίδευση του πληρώματος συνθέτουν την εικόνα ενός πλοίου που πλησιάζει με σταθερά βήματα στην παράδοση.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η άφιξη του δεύτερου πλοίου της κλάσης θα αποτελέσει καθοριστικό ορόσημο. Θα σηματοδοτήσει ότι η νέα εποχή των FDI δεν είναι πια υπόσχεση, αλλά πραγματικότητα που παίρνει σάρκα και οστά στο νερό.

Και εφόσον το χρονοδιάγραμμα συνεχίσει να κινείται με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται o «Νέαρχος» να βρίσκεται στην Ελλάδα ακόμη και πριν από το φθινόπωρο, δίνοντας στον Στόλο μια ακόμη μονάδα υψηλής αξίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς