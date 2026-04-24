Πάτρα: 12χρονος λήστεψε με μαχαίρι περαστικό

Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου σχηματίσθηκε σε βάρος της μητέρας του
Χειροπέδες σε έναν 12χρονο έβαλαν αστυνομικοί στην Πάτρα. Ο ανήλικος τράβηξε μαχαίρι και λήστεψε έναν πεζό.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν ανήλικο 12 ετών στην Πάτρα, αργά χθες (σ.σ. 23.04.2026) το βράδυ.

Σύμφωνα με το tempo24.news.gr, ο ανήλικος πλησίασε άνδρα που κινούταν πεζός και με την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τον ανήλικο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου συνελήφθη.

Σε βάρος του 12χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ληστεία, και για παραμέληση εποπτείας ανήλικου η μητέρα του.

Ο 12χρονος ληστής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τα νέα στοιχεία, οι μαρτυρίες και ο «γρίφος» για δεύτερο πρόσωπο στην δολοφονία της Ελευθερία Γιακουμάκη στο Ηράκλειο
Το τροχαίο ατύχημα του 39χρονου αμέσως μετά το φονικό, το ψέμα που είπε ο δράστης στην οδική βοήθεια και η μαρτυρία της νύφης που ήταν δίπλα στον δολοφόνο της 43χρονης μέσα στο καφέ
Δολοφονία στο Ηράκλειο
