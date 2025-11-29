Ελλάδα

Έστησαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης σε μονοκατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Μέχρι και 1.400 ευρώ η μηνιαία χρέωση

Οι δύο συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι δεν χρέωναν αλλά φιλοξενούσαν τους ανθρώπους αυτούς για να τους βοηθήσουν
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έναν δικό τους χώρο είχαν φτιάξει δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 46 ετών, σε μια μονοκατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τον οποίο λειτουργούσαν ως κέντρο απεξάρτησης από ουσίες. Εκτός από τους πελάτες όμως, τους… «επισκέφθηκαν» και αστυνομικοί.

Η καταγγελία στην Ασφάλεια Ωρωπού έφτασε πριν από περίπου δύο μήνες. Σύμφωνα με αυτήν, οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, χρέωναν τους πελάτες τους από 1.000 μέχρι 1.400 ευρώ το μήνα για να αναλάβουν τη θεραπεία τους. 

Κατά την έφοδο της Αστυνομίας, εκτός από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, βρέθηκαν μέσα στη μονοκατοικία και 15 άνθρωπο που βρίσκονταν εκεί για απεξάρτηση. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο κέντρο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αναλαμβάνει τέτοιες θεραπείες ενώ δεν υπήρχε μέσα ιατρικό προσωπικό. 

Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι δύο συλληφθέντες αρνούνται ότι έπαιρναν χρήματα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του κέντρου ενώ ισχυρίζονται ότι φιλοξενούσαν τους ανθρώπους αυτούς, απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να τους βοηθήσουν. 

Φέρονται να είπαν μάλιστα, ότι σκέφτονταν στο μέλλον να κάνουν επιχείρηση, εκδίδοντας την απαιτούμενη άδεια. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
75
65
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο μικροδορυφόροι ICEYE SAR-1 και SAR-2 - Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
Οι δορυφόροι SAR παρέχουν δεδομένα με διακριτική ικανότητα έως και 25 εκατοστά, καθώς μπορούν να παρέχουν δεδομένα παρατήρησης της Γης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
Στο Διάστημα οι ελληνικοί μικροδορυφόροι
Χειροπέδες σε καθηγήτρια λυκείου της Αθήνας για κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ένα 17χρονος
Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της καθηγήτριας, του ιδιοκτήτη του εστιατορίου και ενός σερβιτόρου ενώ ο μαθητής έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Αλκοόλ 5
Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς στη Λούτσα - Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
Το αυτοκίνητο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα χάνει την πορεία του και πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό
Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που πέφτει πάνω στους πεζούς – Σκότωσε τον 24χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της συντρόφου του
44
Newsit logo
Newsit logo