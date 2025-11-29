Έστησαν παράνομο κέντρο απεξάρτησης σε μονοκατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία – Μέχρι και 1.400 ευρώ η μηνιαία χρέωση

Έναν δικό τους χώρο είχαν φτιάξει δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 46 ετών, σε μια μονοκατοικία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τον οποίο λειτουργούσαν ως κέντρο απεξάρτησης από ουσίες. Εκτός από τους πελάτες όμως, τους… «επισκέφθηκαν» και αστυνομικοί.

Η καταγγελία στην Ασφάλεια Ωρωπού έφτασε πριν από περίπου δύο μήνες. Σύμφωνα με αυτήν, οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτό το κέντρο απεξάρτησης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, χρέωναν τους πελάτες τους από 1.000 μέχρι 1.400 ευρώ το μήνα για να αναλάβουν τη θεραπεία τους.

Κατά την έφοδο της Αστυνομίας, εκτός από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, βρέθηκαν μέσα στη μονοκατοικία και 15 άνθρωπο που βρίσκονταν εκεί για απεξάρτηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο κέντρο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αναλαμβάνει τέτοιες θεραπείες ενώ δεν υπήρχε μέσα ιατρικό προσωπικό.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι δύο συλληφθέντες αρνούνται ότι έπαιρναν χρήματα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες του κέντρου ενώ ισχυρίζονται ότι φιλοξενούσαν τους ανθρώπους αυτούς, απλώς και μόνο γιατί ήθελαν να τους βοηθήσουν.

Φέρονται να είπαν μάλιστα, ότι σκέφτονταν στο μέλλον να κάνουν επιχείρηση, εκδίδοντας την απαιτούμενη άδεια.