ΕΣΥ: Τα πρώτα στοιχεία της αξιολόγησης από τους πολίτες – 93% δηλώνει ότι βρήκε τον γιατρό που χρειαζόταν, στο 59% η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού

Συγκρατημένα θετική εμφανίζεται η πρώτη εικόνα για την κατάσταση του ΕΣΥ, βάσει της αξιολόγησης των πολιτών για την αξιολόγηση των δημόσιων νοσοκομείων, διαδικασία που ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 14 έως τις 30 Ιουλίου 2025, έχουν αποσταλεί 15.586 μηνύματα SMS σε ασθενείς που πέρασαν από 92 δημόσια νοσοκομεία και 447 κλινικές. Στα μηνύματα ανταποκρίθηκαν και απάντησαν 3.082 άτομα.

Στο ερωτηματολόγιο, δηλαδή, που απεστάλη μέσω sms και το οποίο περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις σε 8 θεματικούς άξονες, ανταποκρίθηκε περίπου ο 1 στους 3 παραλήπτες.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα και έχουν επεξεργαστεί οι αρμόδιες αρχές, καταγράφουν μια αντίφαση: υψηλή εμπιστοσύνη στους γιατρούς μεν και θετικά σχόλια για την ιατρική φροντίδα, αλλά ταυτόχρονα εντοπίζουν σοβαρά κενά σε προσωπικό και την ενημέρωση των ασθενών.

Πιο συγκεκριμένα:

Το 93% δηλώνει ότι βρήκε τον γιατρό που χρειαζόταν.

Το 88% μιλά για ευγένεια και σεβασμό από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Το 75% χαρακτήρισε τη νοσηλεία «καλή» ή «πολύ καλή», με μέσο όρο ικανοποίησης 4,06/5.

Το 42% αναφέρει ότι εξυπηρετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα στα Επείγοντα.

Το 47% υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ενώ το 60% εισήχθη για νοσηλεία μέσω των ΤΕΠ.

Στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε:

«Το ΕΣΥ αλλάζει: ανακαινίζονται νοσοκομεία, γίνονται προσλήψεις, βελτιώνονται οι αμοιβές, έχουμε για πρώτη φορά οργανωμένο σύστημα πρόληψης, λειτουργούν Κινητές Ομάδες Υγείας, αλλά και απογευματινά χειρουργεία. Δεν πανηγυρίζουμε. Ακούμε τους πολίτες, βλέπουμε τα προβλήματα και τα αντιμετωπίζουμε», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αξιολόγηση ΕΣΥ από τους πολίτες: Οι αρνητικοί δείκτες

Όμως η εικόνα δεν είναι εξίσου ικανοποιητική σε άλλους δείκτες. Οι πολίτες δήλωσαν δυσαρεστημένοι από την επάρκεια του προσωπικού, την ενημέρωση, αλλά και τη συμμετοχή του ασθενούς στις θεραπευτικές αποφάσεις.

Ειδικότερα, η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού καταγράφηκε με χαμηλή θετική αποτίμηση, ενώ περιορισμένη παραμένει και η συμμετοχή των ασθενών στις θεραπευτικές αποφάσεις. Ακόμη πιο χαμηλή ήταν η ενημέρωση για κοινωνικές υπηρεσίες και επιδόματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η επάρκεια νοσηλευτικού προσωπικού αξιολογήθηκε θετικά μόλις από το 59%.

Η συμμετοχή των ασθενών στις θεραπευτικές αποφάσεις έλαβε ποσοστό 61%.

Η ενημέρωση για κοινωνικές υπηρεσίες και επιδόματα κατέγραψε μόλις 29%.

Η νέα διαδικασία της αξιολόγησης του ΕΣΥ από τους ασθενείς φιλοδοξεί να γίνει εργαλείο διοίκησης, καθώς τα σκορ των νοσοκομείων παρακολουθούνται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, οι διορθωτικές κινήσεις κρίνονται υποχρεωτικές, ενώ η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δημιουργεί πίεση για βελτίωση.

Πώς λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης μέσω SMS

Μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, κάθε ασθενής λαμβάνει ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό του, το οποίο περιέχει έναν σύνδεσμο που τον παραπέμπει προς ένα ερωτηματολόγιο. Μέσω αυτού, μπορεί να αποτυπώσει την εμπειρία του από τη νοσηλεία του, επισημαίνοντας τόσο τα θετικά σημεία, όσο και τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται από το υπουργείο Υγείας, ώστε να εντοπιστούν οι βασικές προκλήσεις και να εφαρμοστούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η διαδικασία θα είναι ενιαία για όλα τα δημόσια νοσοκομεία και θα καλύπτει όλη την πορεία του ασθενή στο σύστημα: από την αρχική του επίσκεψη στα επείγοντα έως τη στιγμή που παίρνει εξιτήριο.

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 36 ερωτήσεις, κατανεμημένες σε 8 βασικούς τομείς:

Πρόσβαση στο νοσοκομείο.

Οργάνωση και συντονισμός της φροντίδας.

Ποιότητα υπηρεσιών και επάρκεια προσωπικού.

Συμμετοχή του ασθενούς στη λήψη αποφάσεων.

Καθαριότητα και συνθήκες υγιεινής.

Ενημέρωση και υποστήριξη κατά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Συνολική αξιολόγηση της φροντίδας.

Διαδικασία και ανωνυμία.

Για να αποκτήσει πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο, ο ασθενής θα πρέπει να αυθεντικοποιηθεί μέσω των κωδικών του στο Taxisnet. Ωστόσο, οι απαντήσεις θα παραμένουν ανώνυμες, ώστε να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης χωρίς φόβο συνέπειας.

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν ένα μήνυμα ευχαριστίας. Έως τον Οκτώβριο θα εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.

Κάθε νοσοκομείο θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά στις δικές του αξιολογήσεις, ενώ στο τέλος του έτους το υπουργείο Υγείας θα εκδώσει συνολική έκθεση για το ΕΣΥ, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με βάση τις παρατηρήσεις των ασθενών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.