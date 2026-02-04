Εθνικό Απολυτήριο: Όλες οι αλλαγές για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – Το χρονοδιάγραμμα και η τράπεζα θεμάτων

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου.

Η διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο προβλέπεται να έχει διάρκεια περίπου 9 μήνες, ενώ ξεκαθαρίζεται, ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Λύκειο δεν καταργούνται, αφού εξακολουθούν να θεωρούνται ένα αξιόπιστο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, τουλάχιστον στη σημερινή του φάση.

Κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Λυκείου και να αποκτήσει ουσιαστικό βάρος το απολυτήριο, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα.

Πώς θα λειτουργεί το Εθνικό Απολυτήριο

Με βάση το προσχέδιο της πρότασης, οι Πανελλαδικές θα ενταχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό κριτήριο πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση είναι ότι η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια δεν θα καθορίζεται αποκλειστικά από τις επιδόσεις σε μία σειρά εξετάσεων, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική πορεία και απόδοση του μαθητή καθ’ όλη τη διάρκεια του Λυκείου.

Εξετάζεται να συνυπολογίζονται:

οι επιδόσεις στις Πανελλαδικές,

οι προφορικοί και γραπτοί βαθμοί,

η συνολική επίδοση στις τάξεις του Λυκείου.

Οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, αλλά εκείνους που φοιτούν στην Β’ Γυμνασίου.

Χρονοδιάγραμμα και εφαρμογή

Η διαδικασία του διαλόγου ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και θα διαρκέσει εννέα μήνες. Η τελική έκθεση της πρότασης αναμένεται έως τον Οκτώβριο του 2026.

Πρώτος ενδεχόμενος ορίζοντας εφαρμογής του νέου συστήματος είναι το σχολικό έτος 2027-2028, αρχικά για την Α’ Λυκείου, και αφορά τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β’ Γυμνασίου.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, καθώς αποτελούν ένα αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα. Αυτό που μεταβάλλεται είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών.

Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων

Στο πλαίσιο των προτάσεων που θα συζητηθούν στον εθνικό διάλογο, προβλέπεται:

το 100% των θεμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων της Α’ και Β’ Λυκείου να προέρχεται από την Τράπεζα Θεμάτων,

αυξημένη βαρύτητα τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού βαθμού και στις τρεις τάξεις του Λυκείου,

καθορισμός συντελεστών βαρύτητας για τον μέσο όρο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Τα βασικά σημεία

Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας βασίζεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με κοινό κορμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σχολική ζωή, με το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και κοινωνικής ανάπτυξης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, με συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη.

Υποδομές, σχολικές και ψηφιακές, για ίσες ευκαιρίες.

Διακυβέρνηση του συστήματος, με σαφείς ρόλους και θεσμική συνέχεια.