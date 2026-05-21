Καιρός: Βροχερή Πέμπτη στην Αθήνα, μπόρες και χαλάζι τα επόμενα 24ωρα σε πολλές περιοχές της χώρας

Βροχή στην Αθήνα την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr
Φθινοπωρινή στροφή έκανε ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, με βροχές να εκδηλώνονται σε μεγάλο μέρος της Αττικής την Πέμπτη (21.05.2026).

Τα φαινόμενα, για την ώρα, δεν έχουν μεγάλη ένταση, αλλά έχουν διάρκεια, με συνέπεια να προκληθεί μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους αλλά και οι βροχές που φέρνει ο άστατος καιρός να βρουν πολλούς… απροετοίμαστους.

Από την Παρασκευή 22 Μαΐου έως τουλάχιστον τη Δευτέρα 25 Μαΐου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα.

Παράλληλα, ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη αναμένεται να ενισχύσει τις συνθήκες καιρικής αστάθειας που ήδη επικρατούν στη χώρας μας.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Αστάθεια μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος.

Μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα ηπειρωτικά τα απογεύματα.

 

Το Σάββατο προβλέπεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με έντονη συννεφιά, αρκετές βροχοπτώσεις και καταιγίδες τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή αναμένεται μια μικρή βελτίωση, χωρίς όμως να εκλείψει η αστάθεια.

