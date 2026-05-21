Μαρία Καρυστιανού: Η μάνα που έγινε «σύμβολο» της τραγωδίας των Τεμπών – Από τους αγώνες για δικαιοσύνη στον πολιτικό στίβο

Το όνομά της έχει συνδεθεί άρρητα με την τραγωδία των Τεμπών. Ήταν 28 Φεβρουαρίου 2023, όταν 57 άνθρωποι που επέβαιναν στην εμπορική αμαξοστοιχία, έχασαν τη ζωή τους στην φονική σύγκρουση των τρένων, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ανάμεσά τους και η Μάρθη Ψαροπούλου, η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού, ο θάνατος της οποίας αποτέλεσε αφορμή για τους αγώνες της μητέρας της με στόχο να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Από παιδίατρος στην Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο με πρακτικές και δηλώσεις σε ό,τι αφορά την «μαύρη μέρα» της τραγωδίας, από τη στιγμή που συνέβη. Έχοντας δώσει δεκάδες ομιλίες σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, όπως η εξεταστική επιτροπή Βουλής των Ελλήνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας και αποτέλεσε «σύμβολο» ενός μεγάλου κοινωνικού κινήματος με κοινά αιτήματα.

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη απέκτησε 2 παιδιά. Η Μαρία Καρυστιανού σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια πήγε στην Βρετανία όπου πήρε την εξειδίκευση της παιδιατρικής, την οποία ασκεί μέχρι σήμερα. Από το 2010 διατηρεί ιατρείο και είναι εξωτερική συνεργάτρια του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου και της Κλινικής του Αγίου Λουκά στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ξεκίνησε έναν συνεχή αγώνα με σκοπό τη δικαίωση της κόρης της και την απόδοση δικαιοσύνης στα 57 θύματα του δυστυχήματος.

Δέχτηκε την αγάπη, την στήριξη και την συμπόνια του κόσμου μέσα από τις μαζικές συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, καθώς έγινε η φωνή των συγγενών των θυμάτων για δικαίωση. Λίγους μήνες μετά το δυστύχημα, μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων, στις 3 Μαΐου 2023, ίδρυσε τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», του οποίου διετέλεσε πρόεδρος από την σύσταση του το 2023 έως το 2026 και την παραίτηση της από το Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 2026.

Η Καρυστιανού δεν ήταν ποτέ ένα πρόσωπο. Για την κοινωνία, ήταν η προσωποποίηση όλων των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας. Στηρίζοντας αυτήν, οι πολίτες στήριζαν όλους τους συγγενείς που έχασαν παιδιά, γονείς και αδέρφια. Το ίδιο και αυτή. Από τη θέση της, μίλησε και ενήργησε, για λογαριασμό όλων, απηχώντας τις θέσεις όλων ή τουλάχιστον όσων δεν είχαν εξαρχής διατυπώσει αντιρρήσεις για τυχόν επιλογές της.

Βρέθηκε στο πλευρό της Άλμα Λάτα, μητέρας της Κλαούντια που επίσης «χάθηκε» στα Τέμπη, κατά την εκδίκαση των δικών στη Λάρισα. Ήταν μαζί με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις – και αυτός στα Τέμπη – που βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή των θυμάτων. Συγκίνησε με τα λόγια της στα ετήσια συλλαλητήρια στην πλατεία Συντάγματος. Αγκάλιασε και συμπόνησε την άλλη μητέρα «σύμβολο», την Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι. Ήταν εκεί, και έδωσε βήμα στην μητέρα της Κυριακή Γρίβα, θύματος της γυναικοκτονίας έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων. Στόχος της είναι να εκπροσωπήσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, που έχει «πληγεί» από το κράτος δικαίου, όπως η ίδια έχει υποστηρίξει.

Οι αγώνες

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα. Παρά το γεγονός ότι σε συνέντευξή της είχε αρνηθεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος, τελικά πήρε τη μεγάλη απόφαση. Την Πέμπτη (21.05.2026) στην Θεσσαλονίκη, η ίδια και οι συνεργάτες της ανακοινώνουν την ίδρυση του νέου κόμματος, το όνομα του οποίου θα αποκαλύψει στην συγκέντρωση.

Αυτή της η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις. Από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και πολιτικούς μέχρι τους πολίτες που «διχάστηκαν». Μέσα σε λίγους μήνες από «σύμβολο» του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της χώρας, σε ένα νέο πολιτικό πρόσωπο με απόψεις που δημιούργησαν εντυπώσεις.

Οι σχέσεις της με τους υπόλοιπους συγγενείς, για τον λόγο αυτό, πέρασαν από πολλά στάδια. Η ίδια με το πέρασμα του χρόνου, δεν δίστασε να «συγκρουστεί μετωπικά» μαζί τους όταν εκείνοι διαφωνούσαν μαζί της. Μεγάλο ζήτημα είχε αποτελέσει το να μπει εισιτήριο στην συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, θεωρώντας ότι η μνήμη των θυμάτων δεν πρέπει να εμπορευματοποιείται.

Αυτό μάλιστα είναι και κάτι για το οποίο έχει κατηγορηθεί η Μαρία Καρυστιανού στο παρελθόν. Πολιτικά πρόσωπα και μεγάλο μέρος της κοινωνίας έχει κάνει λόγο για «εκμετάλλευση» του θανάτου του παιδιού της. Η ίδια από την πλευρά της έχει τονίσει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί, αν δεν είχε απογοητευτεί από το ίδιο το κράτος. Ο «χαμός» της Μάρθης και η μετέπειτα διαχείριση της τραγωδίας από την κυβέρνηση, την πολιτεία και την δικαιοσύνη, είναι ο λόγος – κατά την ίδια – που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει κάνει λόγο για εξαφάνιση στοιχείων από το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος, αλλά και συγκάλυψη, επισημαίνοντας τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από την έκρηξη που ακολούθησε της σύγκρουσης των τρένων. Έχει ζητήσει την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών), χαρακτηρίζοντάς το έκφραση της απόλυτης αδικίας και ανισότητας. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για άρθρο που κατοχυρώνει την ατιμωρησία των βουλευτών και των υπουργών, καθώς κανένα έγκλημα τους δεν μπορεί να ερευνηθεί, παρά μόνο εάν δώσει το πράσινο φως η Βουλή.

Στις 7 Ιουλίου 2025, η Καρυστιανού παρέδωσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια διαδικτυακές υπογραφές πολιτών για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του Νόμου περί ευθύνης υπουργών, προκειμένου και τα πολιτικά πρόσωπα να δικάζονται ως απλοί πολίτες. Η πρωτοβουλία της για την συλλογή των υπογραφών ξεκίνησε έναν χρόνο μετά το δυστύχημα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας change.org.

Στοχοποίηση και απειλές για την ζωή της

Τον Σεπτέμβριο του 2024 κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση είχε θέσει το κινητό της τηλέφωνο υπό παρακολούθηση. Λίγους μήνες μετά, τον Φεβρουάριο του 2025 υποστήριξε ότι είχε στοχοποιηθεί από κύκλους κοντά στη Νέα Δημοκρατία, που προέβαλαν ισχυρισμούς ότι έχει σχέσεις με την Ρωσία και ότι έχασε την επιμέλεια των παιδιών της το 2024, κάτι που δεν ισχύει, αφού η απόφαση που επισυνάφθηκε ως τεκμήριο για τον ψεύτικο ισχυρισμό αφορούσε τελικά οικογένεια στο Άργος.

Στις 16 Ιουνίου 2025 σε συνέντευξή της κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής της και μελών της οικογένειάς της. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν την πρόταση συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είχε δηλώσει, της ειπώθηκε ότι «και μόνο η σύνδεση του ονόματος της συγκεκριμένης οικογένειας, της οικογένειας Μητσοτάκη, με το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη».

Οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις

Την στιγμή που η πλειοψηφία της κοινωνίας ήταν στο πλευρό της σε κάθε της βήμα, η Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε δημόσια για ένα ζήτημα που όχι απλώς απασχόλησε αλλά… «δίχασε». Λίγο καιρό αφού άφησε υπονοούμενα για την ίδρυση κόμματος, η ίδια είχε κάνει λόγο για ένα κόμμα χωρίς ταμπέλες, με συγκεκριμένες αξίες και χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ίδιων δηλώσεων, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για τις αμβλώσεις, αναφέροντας ότι είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης». Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κόσμου, ακόμη και της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης που ξεκαθάρισαν ότι «πρόκειται για ένα δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, που αφορά μόνο την ίδια».

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση. Είναι σημαντική και κατοχυρωμένη», είχε αναφέρει σε ερώτηση για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη πως θα πρέπει να «αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει». «Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό το θέμα. Γιατί αφορά στα δικαιώματα της γυναίκας. Δικό της είναι το θέμα είναι η αλήθεια. Αλλά αφορά και στα δικαιώματα του εμβρύου κι εγώ ως παιδίατρος διχάζομαι ως προς αυτό το θέμα», είπε προσθέσει.

«Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο πολύ ηθικό θέμα. Γι’ αυτό στη δημόσια διαβούλευση οι περισσότεροι θα έχουν μια καλύτερη άποψη ή θα είναι πιο δημοκρατικό. Διότι μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται» είχε τονίσει τον περασμένο Ιανουάριο. Και συνέχιζε: «Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίσει εάν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι».

Πρόσθεσε, δε, πως «από τη στιγμή που ξεκινά να χτυπάει στους τρεις μήνες η καρδιά ενός παιδιού θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί». «Το γνωρίζω (ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις). Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πως λειτουργεί η κοινωνία μας μπορούν να λύνονται με δημόσια διαβούλευση», ξεκαθαρίζοντας πως δεν αναφέρεται ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων.

Αυτές οι δηλώσεις της προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων με πολλούς από τους υποστηρικτές της να αποστασιοποιηθούν. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δήλωσαν έκπληκτοι με αυτή την τοποθέτηση της Καρυστιανού, ενώ άλλοι έγιναν «μεγαλύτεροι φαν» της μετά από αυτές.

Το κόμμα

Η ώρα έφτασε. Όπως η ίδια η Μαρία Καρυστιανού έχει πει στο παρελθόν, όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Σήμερα Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, είναι η μέρα που ανακοινώνει το νέο της κόμμα. Έχοντας στο πλάι της έμπειρους συνεργάτες, η ίδια είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα.

Σε πολλές δηλώσεις της έχει ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα της δεν έχει στήριξη από ήδη υπάρχοντα πολιτικά πρόσωπα. Θα αποτελείται από απλούς πολίτες που επιθυμούν να δουν πραγματική αλλαγή στην πολιτική σφαίρα της χώρας.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της ξεκίνησε στις 18:30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς περισσότεροι από 2.000 πολίτες αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Έξω από τον κινηματογράφο έχει στηθεί εξέδρα και γιγαντοοθόνη ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσοι δεν θα καταφέρουν να μπουν στην αίθουσα.