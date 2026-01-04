Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χιλιόμετρα την ώρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok

Τι και αν πέφτουν βαριά πρόστιμα, τι και αν γίνεται προσπάθεια να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην χώρα μας, κάποιοι οδηγοί, δεν βάζουν μυαλό και μάλιστα οδηγούν με πολύ υψηλές ταχύτητες, υπερηφανεύονται στα social media για τα κατορθώματά τους.

Έτσι και ένας οδηγός στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη καθώς οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον Περιφερειακό και μάλιστα τραβούσε βίντεο για το TikTok.

Ο ασυνείδητος οδηγός, έφτασε τα 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Ο άνδρας, δεν θα τη βγάλει λάδι, καθώς οι αναρτήσεις του είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ.,έχει ταυτοποιηθεί και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.