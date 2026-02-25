Έβρος: Έως και 6 μέτρα το νερό στα Λάβαρα, «βυθισμένες» οι πινακίδες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις πλημμύρες

Στα 150.000 υπολογίζονται τα στρέμματα που έχουν καλυφθεί από νερό από τις πλημμύρες στον Έβρο με τον φωτογραφικό και τον τηλεοπτικό φακό να αποτυπώνει εικόνες βιβλικής καταστροφής.

Ο Έβρος λόγω των πλημμυρών παραμένει και σήμερα Τετάρτη (25.2.26) σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Πάνω από 150.000 στρέμματα γης έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ κινδυνεύουν και σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το ύψος του νερού στον ποταμό υποχώρησε σήμερα στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μ. όπου είχε φτάσει, την Τρίτη, ρήγμα εμφάνισε και το ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου στον κεντρικό Έβρο, με το νερό να περνά στα αγροκτήματα Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν γήπεδα και μπασκέτες, να έχουν σχεδόν καλυφθεί μέχρι τα δίχτυα από τα νερά.

Η άνοδος της στάθμης του ποταμού κρούει των κώδωνα του κινδύνου, καθώς παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα νερά ασκούν συνεχή πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις, εντείνοντας τον φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες αποκάλυψης και έξω από το Σουφλί. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Στις 02:34 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους του οικισμού Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού. Η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας χθες ακόμη και τα 7 μέτρα.

Οι κάτοικοι προσπαθούν με σακιά άμμου να δημιουργήσουν πρόχειρα αναχώματα, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά με τον καιρό στις γειτονικές χώρες.

Ο Έβρος έχει τεθεί σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος.