Έβρος: «Τα νερά είναι πάρα πολλά και η εικόνα θυμίζει το 2015 με την πλημμύρα της εκατονταετίας» λέει ο αντιπεριφερειάρχης

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Έβρος, καθώς η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει έντονες εισροές υδάτων από το βόρειο τμήμα του νομού. Η στάθμη του ποταμού Έβρου αλλά και των άλλων ποταμών της περιοχής, Τούντζα και Άρδα, παραμένουν υψηλές, ενώ η πίεση μεταφέρεται σταδιακά προς τον κεντρικό και νότιο τομέα της Περιφερειακής Ενότητας.

Για την κατάσταση συναγερμού που επικρατεί στην περιοχή του Έβρου μίλησε στο newsit.gr o αντιπεριφεριάρχης Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κωστας Βενετίδης λέγοντας ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Μάλιστα, τα ξημερώματα της Τετάρτης (25.2.26) είχε σταλεί στους κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου μήνυμα από το 112, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρισκόμαστε ακόμη σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Παρασκευή. Τα προβλήματα παραμένουν, αν και σήμερα η εικόνα είναι λίγο πιο αισιόδοξη όσον αφορά τις εισροές υδάτων από το βόρειο κομμάτι του νομού. Το επόμενο κρίσιμο διάστημα εντοπίζεται στο επόμενο 24ωρο έως και το Σάββατο, καθώς η μεγαλύτερη πίεση μεταφέρεται πλέον στον κεντρικό και νότιο Έβρο, εφόσον δεν υπάρξουν νέες εισροές από τη βόρεια πλευρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τον αντιπεριφερειάρχη να επισημαίνει ότι «τα νερά είναι πάρα πολλά και η εικόνα θυμίζει το 2015, που είχε χαρακτηριστεί πλημμύρα εκατονταετίας». Αν και το κλείσιμο θυροφραγμάτων από την τουρκική πλευρά συνέβαλε στην εκτόνωση μέρους του όγκου, παραμένει αβέβαιη η συμπεριφορά του φαινομένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια πού μπορεί να υπάρξουν θραύσεις αναχωμάτων. Παρακολουθούμε την πορεία του νερού ώρα με την ώρα και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπεριφεριάρχης.

Ολόκληρη η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει επηρεαστεί, από την περιοχή βόρεια της Ορεστιάδας έως τις Φέρες. Ιδιαίτερα επιβαρυμένες εμφανίζονται οι περιοχές του Διδυμοτείχου -όπου ο Ερυθροπόταμος ήταν ήδη πιεσμένος- και του Σουφλίου, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κοίτη του Έβρου.

Σημαντικές είναι και οι απώλειες στον αγροτικό τομέα, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πλημμυρισμένων εκτάσεων, χωρίς ακόμη να υπάρχει ακριβής αποτύπωση λόγω περιορισμένης πρόσβασης.

Από τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν κυριών πληγεί αγροτεμάχια και μερικές κατοικημένες εκτάσεις κυρίως στην περιοχή της Πυθίου με την περιφέρεια να παίρνει μέτρα ασφαλείας.

«Στόχος μας να μην πλημμυρίσει κανένας οικισμός»

«Παρά τον μεγάλο όγκο νερού, οι ζημιές σε κατοικημένες περιοχές παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Στο Πύθιο σημειώθηκαν εισροές σε κατοικίες, ωστόσο αντιμετωπίστηκαν με αντλήσεις, ενώ στα Λάβαρα παρατηρήθηκαν προβλήματα κυρίως σε αυλές και μεμονωμένες οικίες. Στόχος μας είναι να μην πλημμυρίσει κανένας οικισμός. Κάνουμε πρόχειρα αναχώματα, κλείνουμε διόδους των υδάτων και προσπαθούμε να ελέγξουμε τις θραύσεις, ώστε να μην κινηθούν ανεξέλεγκτα τα νερά», τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης.

Οι Αρχές παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, με το βλέμμα στραμμένο κυρίως προς το νότιο τμήμα του νομού και τον δήμο Αλεξανδρούπολης, όπου αναμένεται να φανεί η τελική εξέλιξη του φαινομένου. Το επόμενο τριήμερο θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της κακοκαιρίας και την αντοχή των υποδομών απέναντι στη συνεχιζόμενη υδρολογική πίεση.

