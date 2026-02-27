Έβρος: Κάτω από το νερό 150.000 στρέμματα – Ανησυχία για τα αναχώματα – Σταθεροποιήθηκαν οι ροές

Σε εγρήγορση οι κάτοικοι στον Έβρο για ακόμη μια ημέρα με τις πλημμύρες παρόλο που σήμερα (27.02.2026) οι ροές παρουσιάζουν μια σταθεροποίηση και οι στάθμες των υδάτων, ενώ μειωμένες είναι πλέον και οι ποσότητες νερού που εισέρχονται από τη Βουλγαρία.

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά στοιχεία, η περιοχή του Έβρου παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και αύριο Σάββατο (28.02.2026), καθώς ο κίνδυνος των πλημμυρών δεν έχει εκλείψει. Η πολυήμερη υδραυλική πίεση που δέχονται τα αναχώματα διατηρεί υψηλή την επιφυλακή κατά μήκος της παρέβριας ζώνης, λόγω του ενδεχομένου νέων θραύσεων στα αναχώματα σε περιοχές του ‘Εβρου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, που επιβεβαιώνονται και από τα δεδομένα του δορυφορικού συστήματος Copernicus, οι συνολικές πλημμυρισμένες εκτάσεις ανέρχονται σε περίπου 150.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 85.000 είναι καλλιεργημένη ή καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που προμηνύει σοβαρές επιπτώσεις για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Ανησυχία για τα αναχώματα στα χωριά του Σουφλίου

Κρίσιμη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Τυχερού Έβρου, όπου σημειώθηκε υπερχείλιση αναχωμάτων στη θέση Σπάζμα. Τα νερά υπερέβησαν το δευτερεύον ανάχωμα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περίπου 7.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Ο δήμος Σουφλίου έχει προχωρήσει σε συντονισμένες παρεμβάσεις, με την συνδρομή του Στρατού και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων του Τυχερού. Στρατιωτικό προσωπικό αναλαμβάνει την προετοιμασία σάκων με άμμο, οι οποίοι μεταφέρονται και τοποθετούνται από πολίτες στα πιο ευάλωτα σημεία, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται χωματουργικά μηχανήματα για την ενίσχυση των αναχωμάτων.

Ανάλογες παρεμβάσεις συνεχίζονται και στα Λάβαρα Έβρου, όπου συνεργεία του δήμου ενισχύουν με αδρανή υλικά τα σημεία που έχουν ήδη επιχωματωθεί. Οι πιέσεις που ασκεί ο μεγάλος όγκος νερού είναι ιδιαίτερα μεγάλες, γι’ αυτό και μέλη της δημοτικής αρχής και υπάλληλοι βρίσκονται επί 24ώρου βάσεως σε επιφυλακή, ελέγχοντας τα αναχώματα και αντλώντας συνεχώς τα εσωτερικά ύδατα του οικισμού.

Στο πλαίσιο της συνολικής κινητοποίησης, ο δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος υπέβαλε αίτημα προς τη διοίκηση της 50ης Ταξιαρχίας για την διάθεση στρατιωτών, προκειμένου να συνδράμουν στην προετοιμασία σάκων άμμου για την αντιπλημμυρική θωράκιση κρίσιμων σημείων. Κατόπιν σχετικής συνδρομής, προετοιμάστηκαν 1.000 σάκοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με αγρότες της περιοχής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάσχεση των υδάτων.

Παρά τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Η αντοχή των αναχωμάτων εξακολουθεί να δοκιμάζεται, ενώ οι πληγές που άφησε πίσω της η πλημμύρα σε καλλιέργειες και υποδομές είναι ήδη σημαντικές.

Η επόμενη ημέρα θα απαιτήσει συστηματική αποτίμηση των ζημιών και στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης, με βασικό στόχο την θωράκιση της περιοχής απέναντι σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.

Θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.