Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι και τους βρήκαν παγωμένους

Τραγωδία σημειώθηκε στον Έβρο με δύο μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026) λίγες μόνο ημέρες μετά το περιστατικό στη Χίο με τους 15 νεκρούς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετανάστες επιχείρησαν να διασχίσουν το ποτάμι του Έβρου, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η εθνικότητά τους προς το παρόν παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε περιοχή κοντά στον ποταμό Έβρο, παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν λόγω του χειμώνα.

Πρόκειται για δύο άνδρες 30 με 40 ετών σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις…. Ο ένας μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο άλλος είχε τις αισθήσεις του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Για το περιστατικό έχει ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών. Όπως προκύπτει από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δύο μετανάστες φέρονται να επιχείρησαν να διασχίσουν τον ποταμό Έβρο με σκοπό την είσοδό τους στη χώρα μας.

Η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αγγίζοντας τα έξι μέτρα, τα νερά είναι ορμητικά, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο για τους δύο άνδρες.

Πολλοί είναι οι μετανάστες που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη «οδό» για να μπουν στη χώρα μας, καθώς την θεωρούν πιο ασφαλή. Το γεγονός όμως ότι το ποτάμι έχει «φουσκώσει» από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών καθιστά ένα τέτοιο εγχείρημα άκρως επικίνδυνο.

Μάλιστα μόλις χθες ο δήμος Διδυμοτείχου ενημέρωσε τους πολίτες πως βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να μπει στον ποταμό Έβρο.