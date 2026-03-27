Ελλάδα

ΕΥΔΑΠ: Διακοπές νερού και πτώση πίεσης σε 5 δήμους της Αττικής

Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί πλήρης διακοπή του νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνα και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Παράλληλα η ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως η πίεση του νερού θα παρουσιάσει ενδεχόμενη πτώση έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης:
στα υψηλά σημεία:

  • του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  • του Δήμου Παιανίας (περιοχή Γλυκών Νερών)
  • του Δήμου Πεντέλης (περιοχή Νταού Πεντέλης)
  • του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (περιοχή Καλλιτεχνούπολης)

Η διακοπή θα ξεκινήσει από ώρα 6 το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου με σταδιακή επαναφορά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 1ης Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo