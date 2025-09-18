Ευλογιά των προβάτων: «Ο εμβολιασμός δεν είναι λύση» – Σε μεγάλο κίνδυνο η φέτα

Η ευλογιά των προβάτων προκαλεί μεγάλη ανησυχία και έχει φέρει σε αδιέξοδα τους ανθρώπους του κτηνοτροφικού τομέα.

Από τις 20 Αυγούστου 2024, που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα της ευλογιάς των προβάτων, μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί πάνω από 275.000 αιγοπρόβατα, ενώ το lockdown στον κτηνοτροφικό τομέα να βρίσκεται -όπως όλα δείχνουν- προ των πυλών.

Οι κτηνοτρόφοι, διαδήλωσαν το πρωί της Τετάρτης (17.09.2025) έξω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα και απαίτησαν το αυτονόητο: μέτρα οικονομικής στήριξης σε όσους έχουν υποστεί ζημιά. Παράλληλα ζήτησαν μετ’ επιτάσεων και μέτρα προστασίας των ζώων μέσω των εμβολιασμών.

Το σύνθημα «Εμβόλια εδώ και τώρα» κυριάρχησε στη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων, με τους ειδικούς επιστήμονες να απαντούν σε αυτό, με ένα ξεκάθαρο «όχι». Ο εμβολιασμός δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, όπως διευκρινίζουν πηγές στο iatropedia.gr.

Ο εμβολιασμός θα αποτελέσει «βαρύ πλήγμα» για τη χώρα

Ο εμβολιασμός, αντί να λειτουργήσει σαν ασπίδα, απειλεί να μετατραπεί σε βαρύ πλήγμα για τη χώρα.

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί: τα εμβολιασμένα ζώα εξακολουθούν να μεταδίδουν τον ιό, ενώ δεν υπάρχει τεστ που να διακρίνει αν ένα ζώο έχει αντισώματα από νόσηση ή από εμβολιασμό. Το αποτέλεσμα θα είναι να υπάρξουν μπλόκα στις εξαγωγές, περιορισμοί στη διακίνηση ζώων και προϊόντων, και ουσιαστική «καραντίνα» ολόκληρων περιοχών.

«Θα χτίσουμε ένα νέο Τείχος Βερολίνου. Δεν θα βγαίνει τίποτα έξω. Ούτε γάλα ούτε σφάγια», προειδοποιούν χαρακτηριστικά οι κτηνοτρόφοι.

Η φέτα σε κίνδυνο

Η φέτα ΠΟΠ, το εμβληματικό ελληνικό προϊόν με ετήσια αξία 1 δισ. ευρώ, βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήματος. Μόνο το 2024, οι εξαγωγές έφτασαν τα 785 εκατ. ευρώ. Κι ένα πρόγραμμα εμβολιασμού θα αρκούσε για να χαθεί το καθεστώς «ελεύθερης χώρας από ευλογιά», κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 8–10 χρόνια για να αποκατασταθεί.

Στο μεταξύ, κρίσιμες αγορές θα είχαν ήδη χαθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σερβία έχει ήδη απαγορεύσει εισαγωγές ελληνικών προϊόντων αιγοπροβατοτροφίας.

Γιατί οι επιστήμονες λένε «όχι» στον εμβολιασμό

Επιπλέον επιστημονικοί λόγοι που αντίκεινται στον εμβολιασμό είναι, επίσης, οι εξής:

Αμφιλεγόμενα εμβόλια: προέρχονται από τρίτες χώρες, χωρίς έγκριση από την Ε.Ε.

Απουσία τεστ διαφοροποίησης (DIVA): οδηγεί σε σφαγή κοπαδιών χωρίς διάκριση.

Δεν υποκαθιστά τα μέτρα εκρίζωσης: Οι σφαγές και οι περιορισμοί παραμένουν απαραίτητοι.

Τεράστιες απαιτήσεις σε κάλυψη και πόρους: Θα απαιτηθούν εκατομμύρια δόσεις με υψηλό κόστος.

Αποτυχία σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκε: Το παράδειγμα της Τουρκίας δείχνει τον κίνδυνο μονιμοποίησης της νόσου. (ενδημική).

Τέλος, ο εμβολιασμός, που σε άλλες ασθένειες λειτούργησε ως σωσίβιο, εδώ μοιάζει με δούρειο ίππο: θα κλείσει τις διεθνείς αγορές, θα τινάξει στον αέρα τη φέτα και θα εγκλωβίσει τους παραγωγούς σε ένα καθεστώς απομόνωσης και αβεβαιότητας.

