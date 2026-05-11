Ελλάδα

Σπείρα μαϊμού υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ: Προφυλακίζονται οι 2 από τους 7 συλληφθέντες

Οι υπόλοιποι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους
Σπείρα παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
ΦΩΤΟ αρχείου ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους επτά συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης πολιτών, τα μέλη του οποίου παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματά τους, με τη συνολική λεία από την εγκληματική τους δράση να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 

Πλήρη άρνηση της κατηγορητηρίου σε βάρος του, είχε ο λεγόμενος ως «φύλακας» της εγκληματικής οργάνωσης με τους «μαϊμού» υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ. «Δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους», φέρεται να υποστήριξε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 55χρονος κατηγορούμενος.

Συμπλήρωσε ότι «κανείς δεν μου έχει φέρει να φυλάξω το οτιδήποτε. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ τις αρχές και εργάζομαι ως τεχνικός στην ίδια εταιρεία τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια». 

Δύο από τις αποδιδόμενες πράξεις ομολόγησε ένας 22χρονος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε επιχειρησιακό ρόλο την εγκληματική οργάνωση.

«Μου έδωσαν 100 ευρώ να παραλάβω μια σακούλα.  Δεν ήξερα τι είχε μέσα και μου είπαν να την παραδώσω σε σημείο που θα μου έλεγαν. Το έκανα και αποχώρησα. Δεν πλησίασα, ούτε και μίλησα με κάποιο θύμα», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του. 

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμα 20 ταυτοποιημένα άτομα που φέρεται να είχαν υποστηρικτικό ρόλο στη σπείρα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
74
69
67
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo