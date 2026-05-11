Θρίλερ με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο

Ένα περίεργο επεισόδιο συνέβη στην καρδιά του Αιγαίου, όταν ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο ένα ελικόπτερο παρενόχλησε πλοίο της γραμμής και προκαλεί προβληματισμό.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπή «Live News», το ελικόπτερο φαίνεται να πετά χαμηλά και να παρενοχλεί το πλοίο «Θεόφιλος» που εκτελούσε δρομολόγιο στα νησιά του Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ελικόπτερο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.