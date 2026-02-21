Ελλάδα

Ευρυτανία: Αγνοείται ορειβάτης στο Βελούχι, επιχείρηση διάσωσης μέσα στα χιόνια και στο σκοτάδι

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία
Αγνοείται ορειβάτης στο Βελούχι
Έρευνες μέσα στα χιόνια στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

Αγωνία για έναν ορειβάτη στο Βελούχι. Ο 74χρονος είχε ανέβει με ορειβατική ομάδα στην κορυφή του βουνού της Ευρυτανίας, αλλά ξαφνικά αργά το απόγευμα του Σαββάτου (21.02.2026) χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο 74χρονος ορειβάτης συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από την Αττική, με 17 άτομα στο Βελούχι Ευρυτανίας. Πρόκειται, μάλιστα, για τον άνθρωπο που φέρεται να ήταν και ο αρχηγός της ομάδας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και τότε σήμανε συναγερμός.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προσανατολίσουν τις έρευνες σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απαιτητικό σημείο της περιοχής.

Οι συνθήκες καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολες, καθώς στην περιοχή έχει πλέον πέσει σκοτάδι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού. Για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί και ειδικό κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Έρευνες μέσα στα χιόνια στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη
Αγωνία για τον ορειβάτη που αγνοείται στο Βελούχι / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
173
139
107
92
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επίσημο «λουκέτο» στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη - Η απόφαση της Περιφέρειας
Το εργοστάσιο της Βιολάντα βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
Εργοστάσιο Βιολάντα 6
Newsit logo
Newsit logo