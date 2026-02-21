Ευρυτανία: Αγνοείται ορειβάτης στο Βελούχι, επιχείρηση διάσωσης μέσα στα χιόνια και στο σκοτάδι

Αγωνία για έναν ορειβάτη στο Βελούχι. Ο 74χρονος είχε ανέβει με ορειβατική ομάδα στην κορυφή του βουνού της Ευρυτανίας, αλλά ξαφνικά αργά το απόγευμα του Σαββάτου (21.02.2026) χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο 74χρονος ορειβάτης συμμετείχε σε εκδρομή Ορειβατικού Συλλόγου από την Αττική, με 17 άτομα στο Βελούχι Ευρυτανίας. Πρόκειται, μάλιστα, για τον άνθρωπο που φέρεται να ήταν και ο αρχηγός της ομάδας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό ότι δεν κατέβαινε μαζί τους προς το ορειβατικό καταφύγιο και τότε σήμανε συναγερμός.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προσανατολίσουν τις έρευνες σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απαιτητικό σημείο της περιοχής.

Οι συνθήκες καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολες, καθώς στην περιοχή έχει πλέον πέσει σκοτάδι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού. Για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί και ειδικό κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στο βουνό επικρατεί ομίχλη και η θερμοκρασία είναι 1 με 2 βαθμούς κάτω από το μηδέν.