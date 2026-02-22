Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ευρυτανία: Αγωνία για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται στο Βελούχι, άκαρπες και την Κυριακή οι έρευνες

Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να επαναληφθεί το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες
Αγνοείται ορειβάτης στο Βελούχι
Συνεχίζονται οι έρευνες μέσα στα χιόνια στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν και την Κυριακή (22.02.2026) οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα της 21ης Φεβρουαρίου στο Βελούχι Ευρυτανίας. Κορυφώνεται η αγωνία συγγενών και διασωστών.

Οι διασωστικές ομάδες, που επέστρεψαν λίγο πριν δύσει ο ήλιος από τις βουνοκορφές στο Βελούχι, επιχείρησαν να ερευνήσουν όλα τα πιθανά σημεία, κινούμενες σε δύο κατευθύνσεις, ανατολικά και δυτικά του σημείου όπου ο 74χρονος ορειβάτης χωρίστηκε από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του.

Η μία ομάδα κινήθηκε εντός της περιοχής «Κακόρεμα», ερευνώντας χαράδρες και δύσβατα περάσματα, ενώ η δεύτερη κατευθύνθηκε προς την «Αγία Τριάδα», σαρώνοντας την ευρύτερη περιοχή.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες, δεν προέκυψε κανένα ίχνος του αγνοούμενου.

Ιδιαίτερα δυσχερείς ήταν οι συνθήκες που επικράτησαν στο βουνό. Η πυκνή ομίχλη περιόριζε σημαντικά την ορατότητα, έτσι οι διασώστες που προσέγγιζαν ακόμη και απόκρημνα σημεία, αναγκάζονταν να κινούνται με εξαιρετική προσοχή.

Προβληματισμό προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι τις πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση σημειώθηκε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή, στοιχείο που καθιστά τον εντοπισμό τυχόν ιχνών ακόμη πιο δύσκολο.

Αργά το απόγευμα, τα συνεργεία αναγκάστηκαν να διακόψουν τις έρευνες, λόγω της πυκνής ομίχλης και της μειωμένης ορατότητας. Η επιχείρηση αναμένεται να επαναληφθεί το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026), εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Στις έρευνες συμμετέχουν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 7ης, της 1ης και της 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones.

Παράλληλα, συνδράμουν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα. Από αέρος, drones της Πυροσβεστικής και ιδιωτών ερευνούν τα ιδιαίτερα δύσβατα σημεία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
117
104
72
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Κέφι, χορός και χρώμα στη μεγάλη παρέλαση – Η τελετή λήξης και η καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και θα κηρυχθεί η λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα η έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027
Μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού
13
Νηπιαγωγός στου Ζωγράφου πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα - «Αναγκάστηκα για να μη χάσω τη θέση μου»
«Ζητάω την αναρρωτική, ο γιατρός μου είχε πει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες προκειμένου να επανέλθω κανονικά, αποφάσισα να πάω νωρίτερα για να μην χάσω επιπλέον χρήματα» λέει η εκπαιδευτικός
Νηπιαγωγός
7
Newsit logo
Newsit logo