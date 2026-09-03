Ευρυτανία: «Γελοιότητες αυτά για τα ποντίκια και τους αρουραίους» απαντά η δασκάλα στη Φουρνά για την πολύτεκνη οικογένεια που μετακόμισε

Μετά την απόφαση της πολύτεκνης οικογένειας με τα έξι παιδιά που είχε εγκατασταθεί στη Φουρνά της Ευρυτανίας να αποχαιρετήσει το ορεινό χωριό και να εγκατασταθεί στη Νάξο, η δασκάλα του χωριού σχολίασε την καταγγελία της μητέρας για κοινωνικό αποκλεισμό και έλλειψη στήριξης από την τοπική κοινωνία.

Η Παναγιώτα Διαμαντή, η δασκάλα στη Φουρνά Ευρυτανίας προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Facebook την Πέμπτη (03.09.2026) και αναφέρθηκε στην μητέρα των έξι παιδιών, Βασιλική Εμμανουήλ, η οποία είχε κάνει λόγο για σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η οικογένειά της κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χωριό, καθώς και για bullying σε βάρος ενός από τα παιδιά της.

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«Επειδή πάρα πολλές ανακρίβειες ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για το χωριό της Φουρνάς Ευρυτανίας, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και έτσι να κάνουμε ένα βιντεάκι για να γίνουμε όλοι κατανοητοί με το καλύτερο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στη Φουρνά Ευρυτανίας αυτή τη στιγμή ζουν πέντε νέες οικογένειες οι οποίες επέλεξαν να μείνουν σε αυτό το χωριό. Εργάζονται.

Πέρα από αυτό, όσον αφορά την κατοικία, επειδή διαβάζω κάτι γελοιότητες για ποντίκια και αρουραίους, αυτό που η μητέρα είπε είναι πως τον πρώτο χρόνο η οικογένεια έμενε σε σπίτι το οποίο είχε επιλεγεί εξαρχής και είχε και πληρωνόταν το ενοίκιο από τη Νέα Ζωή στο χωριό για έναν ολόκληρο χρόνο, προκειμένου η οικογένεια να βοηθηθεί και να πατήσει στα πόδια της», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε σοτν προσωπικό της λογαριασμό.

Και συνέχισε: «Η οικογένεια στην πορεία επέλεξε ότι θέλει να κάνει κάτι άλλο. Θέλει να πάει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, έτσι; Μόνη της αναζήτησε αυτή τη στεγαστική επιλογή. Βρήκε μια διπλοκατοικία με τέσσερα δωμάτια, πιο μεγάλη, με σοφίτα επάνω, με πέτρα κάτω, με τζάκι, η οποία ήταν είκοσι με εικοσιπέντε χρόνια κλειστή. Γι’ αυτό σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη αποφάσισαν από κοινού αντί να δώσει ενοίκιο η οικογένεια να κάνει ένα δεκαετές συμβόλαιο χωρίς ενοίκιο και να κάνει αντί αυτού εργασίες τις οποίες μεταξύ τους συμφώνησαν. Αυτό που είπε και η μητέρα είναι ότι όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι είπε ο μάστορας ότι μόνο αρουραίος που δεν έχει εδώ. Αυτό δε σημαίνει πως η οικογένεια διαβιούσε εκεί πέρα. Η οικογένεια έκανε τις εργασίες με τον μάστορα ξεκίνησαν, το σπίτι στήθηκε έτσι όπως θα έπρεπε και νομίζω ότι θα ήμασταν τουλάχιστον αφελείς όλοι μας να πιστεύουμε ότι μία οικογένεια και δη με τόσα παιδιά αλλά και λιγότερα, θα αποφάσιζε να πάει σε ένα χωριό χωρίς να έχει εξασφαλισμένη εργασία και εξασφαλισμένη στέγαση»

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«Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι προσωπικές επιλογές που έχει κάνει κάθε οικογένεια είναι κάτι το οποίο αφορά προσωπικά εκείνη. Μεγαλώνει τα παιδιά της με τον τρόπο που θέλει να τα μεγαλώσει καλύτερα. Αυτό δε σημαίνει ότι το χωριό δεν παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες έτσι ώστε να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά. Εμείς στη Νέα Ζωή, στο χωριό αυτό που κάνουμε, καθώς σε όλη την Ελλάδα έχουμε άλλες 12 οικογένειες που έχουν μετοικήσει, εξασφαλίζουμε ότι η οικογένεια πριν έρθει στο χωριό έχουμε βρει την εργασία της, έχουμε καθίσει στο τραπέζι, έχουμε δει τα έσοδα και τα έξοδα που θα έχει η οικογένεια, έτσι ώστε να δούμε ότι πραγματικά θα διαβιώσει με αξιοπρέπεια και θα μεγαλώσει τα παιδιά της.

Μας έχετε μάθει πάρα πολύ καλά, καθώς έχουμε βγει άπειρες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι από εκεί γνωρίσατε και τη Βασιλική και τον Στέφανο και την πορεία τους όλη, καθώς με τους δημοσιογράφους, τις εκπομπές και όλους τους ανθρώπους κάθε έναν δύο μήνες βλέπαμε την εξέλιξη, βλέπαμε την πορεία, πώς προχωρά η οικογένεια, πώς εξελίσσεται, πώς πατάει στα πόδια της. Οπότε νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αφελές να ξεχνάμε όλα όσα έχουν ειπωθεί και δειχθεί όλα αυτά τα δύο χρόνια και να εργαλειοποιούμε και να δημιουργούμε λεζάντες πραγματικά που προσβάλλουν ένα ολόκληρο χωριό, προσβάλλουν μία κοινωνική πρωτοβουλία που έχει βοηθήσει άλλες δώδεκα οικογένειες, προσβάλλουν έναν τόπο που κάνει το καλύτερο για να κρατηθεί στα πόδια του, για να υποστηρίξει τους ανθρώπους του και να προχωρήσουν και να ζήσουν σε αυτό.

Όπως καταλαβαίνετε, όπως ξεκαθάρισα, οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι επιλογές που κάνει κάθε οικογένεια είναι απόλυτα σεβαστές. Εμείς είμαστε στο πλευρό τους για ό,τι αποφασίσουν. Γιατί παιδιά, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σωστά, όπως εμείς κρίνουμε καλύτερα και πιο εύκολα. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε κλείνοντας.

Η ανάρτηση της Παναγιώτας Διαμαντή

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους.

Σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.

Από τις οικογένειες αυτές, κάποιες ήρθαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα της «Νέας Ζωής στο Χωριό» και υποστηρίχθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσουν να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν και φροντίζουν τα σπίτια τους και έχουν επιλέξει να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στη Φουρνά.

Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία.

Και αυτό έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να ισχύει και για τις υπόλοιπες 11 οικογένειες που έχουν μετοικήσει μέσω της Νέας Ζωής στο Νέα Ζωή στο Χωριό στην υπόλοιπη Ελλάδα!

**Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης», έγραψε στην ανάρτησή της.