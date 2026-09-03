Ελλάδα

Κινηματογραφική καταδίωξη 24χρονου στην Δυτική Αττική: Καρέ – καρέ η σύλληψη αρχηγικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης

Το Mega κατέγραψε την στιγμή που άνδρες της ΟΠΚΕ καταδιώκουν σε ταράτσα κτιρίου τον 24χρονο σεσημασμένο αλλά και τη σύλληψή του
Καταδίωξη
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Πλάνα που κόβουν την ανάσα κατέγραψε αποκλειστικά καρέ καρέ η κάμερα του Mega, από κινηματογραφική επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη ενός σεσημασμένου, αρχηγικού μέλους εγκληματικής οργάνωσης που κρυβόταν στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τα πλάνα του Mega, πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προτάσσουν τα όπλα και εισβάλουν σε σπίτι στην Δυτική Αττική όπου κρυβόταν ο 24χρονος που ήταν και μέλος σε εγκληματική οργάνωση. Η επιχείρηση ξεκίνησε, ενώ τα στελέχη της ΕΛΑΣ, είχαν μαζί τους και πολιορκητικό κριό.

Ο 24χρονος δράστης, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει. Τρέχοντας πήδηξε από το μπαλκόνι στη σκεπή γειτονικού κτιρίου. Οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 24χρονο, πήδηξαν και εκείνοι στην ταράτσα, στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν.

Το Mega εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από την κινηματογραφική επιχείρηση. Λίγα μέτρα πιο κάτω ο δράστης συνελήφθη μπροστά στην κάμερα ενώ οι αστυνομικοί τον έλεγξαν για να δουν, εάν ήταν οπλισμένος.

Σε βάρος του 24χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις.

Σε απόσταση λίγων μέτρων έγινε ταυτόχρονη δεύτερη επιχείρηση για ακόμη έναν συνεργό του. Στο σημείο έφτασαν ενισχύσεις, αποκλείουν την περιοχή. Ακολούθησαν έρευνες και για ρευματοκλοπή.

Οι αστυνομικοί με την βοήθεια ειδικού συνεργείου έκοψαν καλώδια 10 χιλιομέτρων και προχώρησαν συνολικά σε 62 ρευματοδιακοπές και 10 συλλήψεις.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετείχε ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της αστυνομίας, ενώ από ψηλά drone της ΕΛ.ΑΣ έδινε απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

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