Μαραθώνας: «Μου έλεγε ότι την είχε βάλει σε ίδρυμα», λέει ο γιος της 68χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να εισπράττει την σύνταξη

«Η μητέρα μου δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, είπε ότι έθαψε την γιαγιά στο κήπο» λέει ο γιός της γυναίκας που έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στον Μαραθώνα για να εισπράττει την σύνταξή της.

Μια νέα υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μαραθώνα έχει δει το φως της δημοσιότητας, με μια 68χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών να προχωρά στην αποτρόπαια πράξη προκειμένου να εξασφαλίζει τη μηνιαία σύνταξη της γυναίκας που την έφερε στη ζωή για σχεδόν 10 χρόνια.

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Η αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία που δέχτηκαν από την κόρη της 68χρονης, η οποία ανέφερε ότι δεν βρίσκει την γιαγιά της και ότι έχει να μιλήσει χρόνια μαζί της, έφτασαν στην μονοκατοικία που έμενε η οικογένεια στον Μαραθώνα και εκεί βρήκαν την κόρη της ηλικιωμένης, η οποία παραδέχτηκε ότι είχε θάψει την μητέρα της στον κήπο.

Ο γιος της 68χρονης που έμενε περιστασιακά στην μονοκατοικία μαζί με την μητέρα του και οδηγήθηκε στο τμήμα προκειμένου να δώσει κατάθεση μιλάει αποκλειστικά στο newsit.gr.

«Η μητέρα μου, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια εκεί. Η γιαγιά μου έχει χρόνια τώρα που έχει φύγει. Η μητέρα μου δεν είναι καλά. Έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν είναι σε κατάσταση να συνεννοηθείς εύκολα μαζί της. Μου έχει πει άλλα αντί άλλων και στην αστυνομία και στην ασφάλεια είπε άλλα. Είπε ότι την έθαψε εκεί, ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω. Λέει ψέματα σε όλους. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει, γιατί δεν έμενα συνέχεια στο σπίτι», αναφέρει.

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Ο ίδιος περιγράφει ακόμα και τα όσα έγιναν νωρίτερα στο σπίτι της γιαγιάς του, με τον ίδιο να πέφτει από τα σύννεφα. «Όταν ήρθε η Ασφάλεια, μου έκαναν ερωτήσεις, γιατί η μητέρα μου έλεγε ότι γνώριζα κι εγώ και ότι την είχα βοηθήσει, ενώ είναι ψέματα. Εγώ είπα ότι δεν γνωρίζω. Με κράτησαν κάποια ώρα στο κρατητήριο. Εγώ είχα δει τη γιαγιά μου εν ζωή, ήταν ηλικιωμένη, αλλά όσο μπορούσαμε τη φροντίζαμε, ειδικά η μητέρα μου. Επειδή εγώ δεν έμενα εκεί συνέχεια, έμενα στο πάνω σπίτι, έφευγα, πήγαινα και στον πατέρα μου και δούλευα και σε νησιά, δεν γνώριζα τι είχε γίνει», λέει στο newsit.gr.

Μάλιστα, η 68χρονη φαίνεται να έλεγε σε όλους ψέματα για το που βρίσκεται πραγματικά η ηλικιωμένη γυναίκα, επικαλούμενη ακόμα ότι την είχε κλείσει και σε ίδρυμα να την προσέχουν. «Η μητέρα μου, μου έλεγε ότι την είχε τακτοποιήσει και μου έλεγε ακόμη και για ένα ίδρυμα. Εγώ πίστευα αυτά που μου έλεγε, γιατί δεν ήξερα λεπτομέρειες. Δεν μου είχε πει ότι είχε κάνει αυτό που έκανε. Έλεγε σε όλους ψέματα και τα ανακάτεψε τα πράγματα και τώρα είμαι κι εγώ ανακατεμένος χωρίς να γνωρίζω. Στην αστυνομία είπε ότι την βοηθήσαμε και εγώ και ο πατέρας μου γεγονός που δεν ισχύει», καταλήγει.

Οι αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας αλλά να διαπιστωθεί και για ποιο διάστημα η 68χρονη εισέπραττε την σύνταξη της μητέρας.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχουν μπει και κάποιες μαρτυρίες γειτόνων οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν τον εγγονό της γυναίκας να κινείται περίεργα και με κάποιες σακούλες στα χέρια.