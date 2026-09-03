Σύρος: Στοιχείο «κλειδί» για την δολοφονία της διασώστριας – «Η 42χρονη είχε προηγούμενα με τον κατηγορούμενο»

Συγκλονισμένη παραμένει για περισσότερο από έναν μήνα η τοπική κοινωνία στη Σύρο, μετά την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας που σημειώθηκε στα τέλη του Ιουλίου στην Άνω Σύρο, με κατηγορούμενο έναν 41χρονο γνωστό του θύματος.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης Ευαγγελίας βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σοκάρουν. Ήταν Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, όταν η άτυχη διασώστρια, έχοντας κρυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλα, πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο.

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Το ζευγάρι μετά τη σύλληψή του είχε υποστηρίξει ότι το θύμα προσπάθησε να τους ληστέψει και τότε ήταν που – αμυνόμενος – ο 41χρονος την μαχαίρωσε στην πλάτη αφότου την κυνήγησε πετώντας της γλάστρες και καρέκλες. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν το φονικό είχε σημειωθεί και άλλη διάρρηξη στο σπίτι του 41χρονου, πράγμα που τον φόβισε με αποτέλεσμα να τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας εντός και εκτός της οικείας του.

Παράλληλα, στενή φίλη της 42χρονης Ευαγγελίας, μίλησε στο Live News αποκαλύπτοντας πως η διασώστρια όχι μόνο γνώριζε τον κατηγορούμενο σήμερα (03.09.2026) για τη δολοφονία της, αλλά την είχε ακούσει να αναφέρεται σε εκείνον και τη σύζυγό του, πριν από περίπου δύο χρόνια.

«Εμένα δύο χρόνια πριν, πριν χωρίσουνε, μου είχε πει ότι ένας παραπάνω λόγος που χωρίζω με τον [ Beep] είναι και αυτό το ζευγαράκι, γιατί αυτός συνεχίζει να τους μιλάει και εγώ δε θέλω να έχουμε καμία, καμία επαφή γιατί είναι το πιο σιχαμένο ζευγάρι που υπάρχει. Παραπάνω κάτι δεν είπε. Λέω γιατί ξέρω εγώ; Λέει άστο καλύτερα. Έτσι μου είπε. Αλλά πιο σιχαμένο ζευγάρι δεν υπάρχει.

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Κάτι παιζόταν από παλιά. Κάτι λέγανε από παλιά. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε από παλιά. Για να του πει, να φανταστείτε για κανέναν άλλον δεν έχει πει κάτι, ας πούμε τέτοια άσχημα λόγια. Ποτέ μα ποτέ δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα και ειδικά τα παιδιά ο Αντώνης τα λάτρευε, τα υπεραγαπούσε και εκείνος και η γυναίκα του, σύντροφός του, είχε και δύο ήδη παιδιά».

Όσα είπε η φίλη της διασώστριας, έρχονται να προστεθούν στους ισχυρισμούς στενών συγγενών της δολοφονημένης Ευαγγελίας, οι οποίοι επαναλαμβάνουν πως η 42χρονη είχε μάθει το τελευταίο διάστημα πως ο κατηγορούμενος είχε ενοχλήσει άτομο από το στενό της κύκλο και ήθελε με την επίσκεψή της εκείνο το απόγευμα να τον προειδοποιήσει.

Φωτογραφία ντοκουμέντο από την κάμερα εντός του σπιτιού του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με το Live News, ο κατηγορούμενος είχε τοποθετήσει δύο κάμερες ασφαλείας (μία εξωτερική και μία εσωτερική) στις αρχές Ιουλίου, μετά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στην οικία του στην Άνω Σύρο.

Ενώ το υλικό από την εξωτερική κάμερα βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, δεν υπάρχει αντίστοιχο οπτικοακουστικό υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι, αν και αγόρασε την εσωτερική κάμερα, δεν είχε τοποθετήσει ποτέ σε αυτήν κάρτα μνήμης, σε αντίθεση με την εξωτερική.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς η πλευρά του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι η θανάσιμη μαχαιριά δόθηκε μέσα στο σπίτι.

Συνεπώς, η ύπαρξη εσωτερικού πλάνου θα αποτελούσε βασικό στοιχείο για την επιβεβαίωση ή την κατάρριψη των ισχυρισμών του.

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια της Ευαγγελίας εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για την εκδοχή του κατηγορούμενου.

Ο πατέρας της 42χρονης έχει πει πως θεωρεί πολύ πιθανό να υπήρχε κάρτα μνήμης στην εσωτερική κάμερα, η οποία αφαιρέθηκε εσπευσμένα αμέσως μετά το περιστατικό, είτε από τον ίδιο τον κατηγορούμενο είτε από τη σύζυγό του, πριν φτάσει στο σημείο η Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, η κάρτα μνήμης πράγματι έλειπε.