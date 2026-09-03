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Σκύρο: Ταυτοποιήθηκε άνδρας για τη φωτιά στη Χάρτσα – Ύποπτος και για την μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε πάνω από 4.000 στρέμματα

Οι αρχές εξετάζουν αν ο άνδρας που προσήχθη για την πυρκαγιά στη Χάρτσα συνδέεται και με τη μεγάλη φωτιά της 15ης Αυγούστου στο Κλούθρο
Φωτιά στην Σκύρο
Photo / Facebook / MeteoCam
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Στα ίχνη ενός άνδρα έφτασαν οι αρχές μετά τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της 29ης Αυγούστου στη θέση Χάρτσα στην Σκύρο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 02:44 και έκαψε περίπου τέσσερα στρέμματα, με την έρευνα της Πυροσβεστικής να οδηγεί στην ταυτοποίηση και την προσαγωγή ενός υπόπτου.

Την ίδια στιγμή, στη Σκύρο εξετάζεται αν ο ίδιος άνδρας μπορεί να συνδέεται και με τη μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο. Εκείνη η πυρκαγιά είχε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς είχε κάψει συνολικά περίπου 4.090 στρέμματα.

Για την υπόθεση στη Χάρτσα πραγματοποιήθηκαν έρευνες από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής. Οι αρχές συγκέντρωσαν καταθέσεις και εξέτασαν τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία τις οδήγησαν στην ταυτοποίηση του άνδρα που προσήχθη ως ύποπτος.

Παράλληλα, διερευνάται εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις δύο πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν φτάσει στις ανακριτικές αρχές, ο προσαχθείς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Συγγενικά του πρόσωπα φέρεται επίσης να τον έχουν κατονομάσει ως εμπλεκόμενο, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε κάποια από τις πυρκαγιές.

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στις δύο περιπτώσεις, αν υπάρχει πράγματι σχέση μεταξύ τους και αν προκύπτουν ευθύνες για την πρόκληση των πυρκαγιών.

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