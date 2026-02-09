Ευρυτανία: Σε γκρεμό από 300 μέτρα έπεσε το αυτοκίνητο του 59χρονου θύματος – Σοκαριστικά πλάνα από το κατεστραμμένο όχημα

Με drones χτένιζαν διασώστες και πυροσβέστες, όλο το βράδυ (08.02.2026), την δύσβατη περιοχή στην Ευρυτανία όπου έγινε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, με σκοπό να βρουν αν στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι επιβάτες. Μέχρι στιγμής ένας άνδρας 59 χρόνων ανασύρθηκε νεκρός ενώ το όχημα έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε κοντά στην Ιερά Μονή Προυσού στο δρόμο προς Τόρνο της Ευρυτανίας, το απόγευμα της Κυριακής. Εκεί, προσκυνητές είδαν το ασημί αυτοκίνητο να φεύγει σε γκρεμό και να κάνει βουτιά θανάτου από ύψος 300 μέτρων. Αμέσως ειδοποίησαν πυροσβεστική και αστυνομία και έτσι στήθηκε μία πολύ δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι κατάφεραν να ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις του τον 59χρονο οδηγό του οχήματος. Έτσι συνέχισαν όλο το βράδυ να αναζητούν στα συντρίμμια για το αν στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συνδράμει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) από τη Λάρισα.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το οικείο Τμήμα Καρπενησίου.