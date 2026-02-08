Ευρυτανία: Τροχαίο με έναν νεκρό όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων – Βίντεο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Προυσού – Τόρνου στην Ευρυτανία την Κυριακή (08.02.2026). Ένα ΙΧ αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων.

Από το τροχαίο στην Ευρυτανία έχασε τη ζωή του ένας 59χρονος άνδρας, κάτοικος Τόρνου, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δυστύχημα έγινε σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Προυσού.

Σύμφωνα με τα evrytanika.gr, στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή δυνάμεων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άτυχος οδηγός ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνά η Τροχαία Καρπενησίου.