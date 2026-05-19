Ευστάθιος Ευσταθόπουλος: Αυξάνονται σταθερά οι κλινικές μελέτες στο ΕΚΠΑ

Γράφει ο Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Νανοϊατρικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής και Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
A gloved hand holds a vial while a pipette dispenses a liquid, with brain scan images in the background.
Η Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών αποτελεί μια καλή αφορμή για να συζητήσουμε πιο ουσιαστικά τη σημασία της κλινικής έρευνας, όχι μόνο για την επιστήμη και την ιατρική, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Πολύ συχνά οι κλινικές μελέτες συνδέονται αποκλειστικά με τη δοκιμή νέων φαρμάκων. Στην πραγματικότητα, όμως, αποτελούν έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς προόδου της σύγχρονης ιατρικής και συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας πολλών νοσημάτων.

Μέσα από τις κλινικές μελέτες, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις και σύγχρονες ιατρικές τεχνολογίες, συχνά αρκετά πριν αυτές ενταχθούν στην καθημερινή κλινική πρακτική. Παράλληλα, οι γιατροί και οι ερευνητές συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή επιστημονική προσπάθεια, αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και συμβάλλουν στη δημιουργία νέας γνώσης που τελικά επιστρέφει ως όφελος στον ασθενή και στο σύστημα υγείας.

Για τα Πανεπιστήμια, η κλινική έρευνα αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τα νοσοκομεία, τα ερευνητικά κέντρα και τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς δημιουργεί προϋποθέσεις για ουσιαστικές συνεργασίες και υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο. Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για την υποστήριξη αυτής της δραστηριότητας και τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας. Ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ στηρίζει καθημερινά ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών δράσεων, ανάμεσά τους και σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο κύκλος εργασιών των κλινικών μελετών είναι σταθερά πάνω από 10% κάθε χρόνο σχετικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, ενώ σε απόλυτα νούμερα κάθε χρόνο αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο με αποτέλεσμα το 2025 η αύξηση να είναι 15% σε σχέση με το 2024.

Η κλινική έρευνα, όμως, έχει και μια πολύ ουσιαστική αναπτυξιακή διάσταση για τη χώρα. Οι επενδύσεις, που σχετίζονται με τις κλινικές μελέτες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύουν τις υποδομές των νοσοκομείων και συμβάλλουν στη διατήρηση επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της χώρας στον χώρο της βιοϊατρικής και της φαρμακευτικής καινοτομίας.

O Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Νανοϊατρικής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής και Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της δημόσιας υγείας μεταβάλλονται συνεχώς και η ιατρική γνώση εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, η ενίσχυση της κλινικής έρευνας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, αλλά και για μια χώρα που επιθυμεί να επενδύσει στη γνώση, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Η Ελλάδα διαθέτει επιστήμονες πολύ υψηλού επιπέδου και σημαντικές δυνατότητες στον τομέα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι το Υπουργείο Υγείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην υποστήριξη διενέργειας κλινικών μελετών στη χώρα μας με εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό με τελικό αποτέλεσμα την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησής τους. Με σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ουσιαστική στήριξη της έρευνας, η χώρα μας μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον διεθνή χάρτη της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας.

