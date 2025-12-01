Ελλάδα

Εύβοια: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη στην άκρη λιμανιού – Την εντόπισαν περαστικοί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Το κορίτσι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και επανήλθε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ακόμη ένα περιστατικό μέθης σε ανήλικο, αναστάτωσε την Εύβοια και πιο συγκεκριμένα την περιοχή της Ερέτριας φέρνοντας ξανά το ζήτημα κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους στο τραπέζι των προβληματισμών.

Όπως αναφέρει το evia online η ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη από περαστικούς το Σάββατο 29.11.2025 αργά το απόγευμα σε σημείο του Λιμενοβραχίονα της Ερέτριας στην Εύβοια.

Την ανήλικη μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας ενώ άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί.

Τελικά το κορίτσι που βρισκόταν τελικά υπό την επήρεια αλκοόλ, επανήλθε ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία του.

