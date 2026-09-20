Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε ποτάμι στην Κάρυστο – Βίντεο από την επιχείρηση ανέλκυσης

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής (20.09.2026). Αυτοκίνητο κατέληξε σε ποτάμι, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Evima.gr, το περιστατικό με την πτώση του αυτοκινήτου σημειώθηκε στην περιοχή των Καταρρακτών του Πλατανιστού, στην Κάρυστο της νότιας Εύβοιας.

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Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα βγήκε από τον δρόμο και βρέθηκε μέσα στο ποτάμι.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται.

Στο σημείο κλήθηκε γερανός, που ανέσυρε το αυτοκίνητο από το νερό.

Δεν σημειώθηκε κανείς τραυματισμός.