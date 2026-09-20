Γιώργος Μαζωνάκης: Εξετάζεται αν οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει «δίκτυο γιατρών» – Έπειθαν τους ασθενείς ότι είναι άρρωστοι

Όλο και περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έρχονται στο φως αφού οι έρευνες φανερώνουν ένα πιθανό δίκτυο γιατρών με το οποίο συνδεόταν και ο 58χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με τη 56χρονη, επίσης γιατρό και κατηγορούμενη, γυναίκα του.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», έχουν συγκεντρωθεί διάφορες πληροφορίες για την ύπαρξη ενός δικτύου γιατρών γύρω από το ιατρείο στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι οποίοι φέρεται να παρείχαν γνωματεύσεις και διαγνώσεις που πλέον εξετάζονται.

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Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» στο MEGA, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας περίπου 45 ετών, η οποία είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια το συγκεκριμένο ιατρείο για μία από τις μεθόδους αντιγήρανσης.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της είπε ότι αντιμετωπίζει ένα γενικότερο πρόβλημα με τα νεφρά της. Η γυναίκα στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο, χωρίς να προκύψει κάποιο συγκεκριμένο αιματολογικό πρόβλημα.

Ο γιατρός φέρεται τότε να αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα πραγματοποιούν μαζικές εξετάσεις και διαγνώσεις και ότι δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να εντοπίσουν το πρόβλημα.

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Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, προτάθηκε στη γυναίκα να απευθυνθεί σε άλλον γιατρό, ο οποίος δεν ανήκει, όπως διευκρίνισε, στον κύκλο των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση.

Ο συγκεκριμένος γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι υπήρχε ένα «υποβόσκον» αυτοάνοσο νόσημα. Ακολούθησε, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ένας κύκλος θεραπειών, με την ασθενή τελικά να καταλήγει στην εκτίμηση ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο στη συνέχεια θεραπεύτηκε.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει από την υπόθεση, εξετάζεται πλέον κατά πόσο υπήρχε πράγματι το συγκεκριμένο νόσημα, δεδομένου ότι οι αρχικές εξετάσεις από διαγνωστικό κέντρο δεν είχαν εντοπίσει αντίστοιχο πρόβλημα.

Στο μικροσκόπιο ο «κύκλος των γιατρών»

Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που εξετάζουν οι Αρχές: τις σχέσεις και τις παραπομπές μεταξύ διαφορετικών γιατρών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπταν συγκεκριμένες διαγνώσεις και στη συνέχεια ακολουθούσαν θεραπείες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εξετάζεται πλέον ολόκληρος αυτός ο κύκλος γνωριμιών και συνεργασιών, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ γιατρών και για μεθοδεύσεις με στόχο να εμφανίζονται ασθενείς ως πάσχοντες από νοσήματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν.