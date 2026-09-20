Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν δύο 18χρονες – Φωτογραφίες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια την Κυριακή (20.09.2026). Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο κοπέλες ανατράπηκε στον κόμβο Αφρατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το τροχαίο στην Εύβοια συνέβη όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το όχημα με τις δύο 18χρονες βγήκε εκτός ελέγχου στην περιοχή Φύλλα στο Δήμο Χαλκιδέων στον κόμβο Αφρατίου.

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Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 18χρονες κοπέλες που βγήκαν μόνες τους από το αυτοκίνητο, αλλά έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, καθώς και διασώστης της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες.