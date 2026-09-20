Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν δύο 18χρονες – Φωτογραφίες

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν δύο 18χρονες
Το αυτοκίνητο που ανατράπηκε έξω από τη Χαλκίδα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια την Κυριακή (20.09.2026). Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο κοπέλες ανατράπηκε στον κόμβο Αφρατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το τροχαίο στην Εύβοια συνέβη όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το όχημα με τις δύο 18χρονες βγήκε εκτός ελέγχου στην περιοχή Φύλλα στο Δήμο Χαλκιδέων στον κόμβο Αφρατίου.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο 18χρονες κοπέλες που βγήκαν μόνες τους από το αυτοκίνητο, αλλά έχουν τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, καθώς και διασώστης της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης, ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες.

οβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν δύο 18χρονες - Φωτογραφίες
οβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Ανατράπηκε αυτοκίνητο και τραυματίστηκαν δύο 18χρονες - Φωτογραφίες

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οι δύο κοπέλες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
169
155
118
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo