Τον «χαβά» της η Τουρκία, προκαλεί ξανά με νέες παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο

Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με παραβάσεις και παραβιάσεις από έξι UAV. Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Σε καθημερινή πλέον βάση η Τουρκία «ανεβάζει» την ένταση στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

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Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ την Κυριακή (20.09.2026), έξι τουρκικά UAV προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr