Ελλάδα

Τον «χαβά» της η Τουρκία, προκαλεί ξανά με νέες παραβιάσεις πάνω από το Αιγαίο

Έξι τουρκικά UAV προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16
Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Osman Orsal
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Τουρκία προκαλεί ξανά στο Αιγαίο με παραβάσεις και παραβιάσεις από έξι UAV. Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Σε καθημερινή πλέον βάση η Τουρκία «ανεβάζει» την ένταση στο Αιγαίο, με νέες παραβάσεις και παραβιάσεις από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ την Κυριακή (20.09.2026), έξι τουρκικά UAV προχώρησαν σε 7 παραβάσεις του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
169
155
118
101
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo