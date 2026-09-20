Ελλάδα

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω βίντεο

Ο συνθέτης, εξηγεί την περιπέτεια της υγείας του και ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συναυλία του στο Μεσολόγγι
Σταμάτης Σπανουδάκης
NDP Photo
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Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό αποκάλυψε ότι υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Όπως εξήγησε ο γνωστός συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης, το εγκεφαλικό τού άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις, ώστε να την ξεπεράσει πλήρως.

Για τον λόγο αυτό, ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι.

Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί τού συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον δύο μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του, η οποία θα γινόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και, εμφανώς συγκινημένος, υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει.

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Ελλάδα
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