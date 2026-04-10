Εύβοια: Έκαψαν και φέτος τον Ιούδα σε κεντρική πλατεία του Αλμυροπόταμου

Το έθιμο της καύσης του Ιούδα τίμησε και φέτος η Εύβοια, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4/2026) στην πλατεία του Αλμυροπόταμου.

Σύμφωνα με το evima.gr, κάτοικοι και παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία έξω από τον Ιερό Ναό του χωριού στην Εύβοια και συμμετείχαν στο καθιερωμένο πασχαλινό έθιμο, το οποίο τηρείται κάθε χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ιδιαίτερη κατάνυξη πλήθος κόσμου παρακολούθησαν τον Ιούδα να καίγεται μία μέρα πριν την Ανάσταση.

Το «κάψιμο του Ιούδα» συμβολίζει την τιμωρία του προδότη Ιούδα και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα που αναβιώνουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τοπικές παραλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις λαϊκές παραδόσεις προκύπτει ότι ακόμα και τα στοιχεία της φύσης μισούν τον Ιούδα και θέλουν να τον εκδικηθούν επειδή πρόδωσε τον Ιησού.

Παράλληλα, στην Λευκάδα υπάρχει η «κατάρα» της συκιάς, καθώς πρόκειται για το δέντρο από το οποίο κρεμάστηκε ο Ιούδας. Σύμφωνα με την παράδοση, η συκιά «έχει ίσκιο βαρύ κι όποιος κοιμηθεί από κάτω πεθαίνει».

Παρόμοιες παραδόσεις για «καταραμένα δέντρα» υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, με τη βρωμοξυλιά (ή αζόγυρος) στην Κρήτη και την αγριοχαρουπιά στην Αιτωλία να λέγονται και «δέντρα του Ιούδα»