Εύβοια: Με καφέ και μωβ μέδουσες γέμισε η θάλασσα και προκαλεί ανησυχία – Δείτε βίντεο

Εκατοντάδες μέδουσες έχουν κατακλύσει παραλίες στον Ευβοϊκό κόλπο
Μεγάλη ανησυχία προκαλεί και πάλι στην Εύβοια η εμφάνιση μεδουσών, που τις τελευταίες ημέρες ολοένα και αυξάνονται προκαλώντας τρομακτικές εικόνες σε παραλίες.

Η μαζική εμφάνιση μεδουσών είναι ακόμη πιο έντονες στις παραλίες της Δάφνης και των Πολιτικών στην Εύβοια. Το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό, με τους κατοίκους να ανησυχούν φανερά.

Υπενθυμίζεται, πως στις αρχές Μαρτίου εκατοντάδες μέδουσες έχουν ξεβραστεί σε παραλία της Εύβοιας και είχε αποτυπωθεί σε φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

πηγή: Φάνης Σπανός

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται ξεκάθαρα εκατοντάδες μέδουσες να επιπλέουν στη θάλασσα, σε αποχρώσεις μωβ και καφέ. Μικρές και μεγάλες, έχουν κατακλύσει την περιοχή σε τέτοιο βαθμό που, σύμφωνα με μαρτυρίες, εκτείνονται για πάνω από 5 μίλια – από τα Πολιτικά μέχρι τη Δάφνη.

 

Πολλοί λένε πως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα καλοκαίρια που ξέραμε στον Ευβοϊκό ίσως γίνουν… ανάμνηση.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η “έκρηξη” στον πληθυσμό των μεδουσών δεν είναι τυχαία. Πιθανοί λόγοι είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, αλλά και η μείωση των φυσικών τους εχθρών. Με απλά λόγια, βρίσκουν ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν.

Την ίδια ώρα, οι αρχές ζητούν από τους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται πριν μπουν στο νερό και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι για τον καθαρισμό των ακτών και καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου στο μέλλον.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι φέτος η θάλασσα κρύβει… περισσότερες εκπλήξεις απ’ ό,τι περιμέναμε.

