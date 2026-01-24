Ελλάδα

Εύβοια: Μεγάλο φίδι σε παραλία στο Αλιβέρι – Φωτογραφίες και βίντεο

Το ερπετό απελευθερώθηκε σε σημείο κατάλληλο για το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ούτε το ίδιο ούτε οι άνθρωποι
Φίδι στην Εύβοια

Ένα γιγάντιο φίδι βρέθηκε στην Εύβοια και πιο συγκεκριμένα σε παραλία το Σάββατο (24.01.2026). Το ερπετό ξεβράστηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Ρίφι Αλιβερίου.

Το μεγάλο σε μέγεθος φίδι προκάλεσε, όπως – όπως αναμενόταν – αναστάτωση στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι Αλιβερίου στην Εύβοια, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το ερπετό ξεβράστηκε από τη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου:

«Οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».

Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και, σε συνεργασία μαζί τους, το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.

Φίδι στην Εύβοια

Φίδι στην Εύβοια

 

Στη συνέχεια, το ζώο απελευθερώθηκε στο Μεσονήσι, σε σημείο κατάλληλο για το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ούτε το ίδιο ούτε οι άνθρωποι.

