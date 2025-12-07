Εύβοια: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του καρχαρία Μακό, ένα από τα ταχύτερα και πιο επικίνδυνα είδη

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας το ψάρεμα ενός επικίνδυνου καρχαρία Μακό, ενός από τα ταχύτερα και πιο επιθετικά είδη καρχαριών στον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε πριν τέσσερις ημέρες στην Εύβοια, όταν ένας ψαράς εντόπισε το, μεγάλο καρχαρία στα νερά μεταξύ της Ακτής Νηρέα και της ΑΓΕΤ, ένα σημείο που συχνά προτιμούν λουόμενοι και οικογένειες κατά τους μήνες του καλοκαιριού.

Ο ψαράς, αντικρίζοντας τη χαρακτηριστική αιχμηρή ράχη και το στιβαρό σώμα του καρχαρία, αντιλήφθηκε αμέσως πως πρόκειται για Μακό, γνωστό για την εκρηκτική του ταχύτητα και την εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά του.

Ο εντοπισμός του επιθετικού αυτού ζώου επιβεβαίωσε τις υποψίες του και παράλληλα σήμανε συναγερμό στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, που κάνουν λόγο για ένα περιστατικό «ανησυχητικό και ασυνήθιστο» για την εποχή.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο καρχαρίας Μακό μπορεί να κινηθεί με τρομακτική ταχύτητα, ξεπερνώντας κάθε άλλο είδος καρχαρία, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο όταν βρίσκεται κοντά σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παρότι η παρουσία τέτοιων ειδών στα ελληνικά νερά δεν είναι συχνό φαινόμενο, οι αρχές και οι γνώστες της θάλασσας καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη υπευθυνότητα και προσοχή.

Η τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ το περιστατικό έχει ήδη ανοίξει συζήτηση γύρω από την ανάγκη για καλύτερη επιτήρηση των παραλιών, ειδικά στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη κίνηση θαλάσσιων αρπακτικών.