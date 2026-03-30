Φάκελος 17Ν: «Αντίστροφη μέτρηση» για την επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής φτάνει στους Λειψούς και αντικρίζει δεμένο σε μία καρέκλα καφενείου τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Ο ιδεολογικός αρχηγός της 17 Νοέμβρη δείχνει φοβισμένος και δεν απαντά στην προσφώνηση «Λάμπρος», ούτε στο «Αλέξανδρος». Καρέ – καρέ την επιχείρηση σύλληψης του Γιωτόπουλου, τον Ιούλιο του 2002, καταγράφει το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Φάκελος 17Ν» με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση», το οποίο μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας (30.03.2026).

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Φάκελος 17», επικεντρώνεται στην επεισοδιακή αναζήτηση και σύλληψη του ηγετικού στελέχους της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λίγο πριν επιβιβαστεί στο ιπτάμενο δελφίνι, με το οποίο προσπάθησε να φύγει από το νησί των Λειψών.

Το 6ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά παρουσιάζει το πώς ο Γιωτόπουλος, από ένας πολιτικά οργανωμένος φοιτητής στο Παρίσι, έγινε ο «Λάμπρος» της 17Ν και ζούσε μία διπλή ζωή ως Μιχάλης Οικονόμου.

Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται το άγνωστο σχέδιο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών για τη σύλληψη των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ, μιλούν οι αξιωματικοί της αστυνομίας που αναζήτησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σε μία επιχείρηση που στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Παλιοί σύντροφοι και συμφοιτητές του μιλούν για τον άνθρωπο που γνώρισαν στο Παρίσι πριν εκείνος βγει στην παρανομία.

Μιλούν, επίσης, οι πρωταγωνιστές της πολύκροτης υπόθεσης, οι οποίοι απαντούν στις ερωτήσεις του Αλέξη Παπαχελά, όπως στο εάν έχουν συλληφθεί όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη, τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά, και γιατί χρειάστηκαν 28 χρόνια για την εξάρθρωσή της.

«Η έκρηξη μάς άνοιξε τη στενωπό και την έκανε λεωφόρο. Είναι απόλυτα ελληνική ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο τότε αρχηγός της ΕΛΑΣ, Φώτης Νασιάκος. Στο δεύτερο ερώτημα κατηγορηματικά «όχι» απάντησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «δεν έχει προκύψει να υπάρχουν άλλα ηγετικά μέλη», είπε ο Φώτης Νασιάκος, για να προσθέσει ωστόσο ότι «υπάρχουν 4-5 ”τυφλά” αποτυπώματα που ανήκουν ίσως σε περιφερειακά, βοηθητικά μέλη».

Το στέλεχος της Αντιτρομοκρατικής την επίμαχη περίοδο Φώτης Παπαγεωργίου, εκτίμησε ότι ο Γιωτόπουλος δύσκολα θα δεχόταν κάποιον πάνω από αυτόν, αλλά δεν απέκλεισε να υπάρχουν ασύλληπτα μέλη, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον άνθρωπο με το προσωνύμιο «Πάρκινσον» για τον οποίο δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά για να τον στείλουν κατηγορούμενο.

Την άποψη ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν ασύλληπτα μέλη της οργάνωσης, αλλά αυτό το ξέρει ο Γιωτόπουλος και το πιθανότερο είναι να πάρει τα μυστικά του στον τάφο του, εξέφρασε ο Τόμας Μίλερ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Από την πλευρά του, ο πρώην πράκτορας της CIA, Τζον Κυριάκου, παρατήρησε ότι δεν ξέρουμε όλη την ιστορία της 17Ν, δεν ξέρουμε, για παράδειγμα την ιστορία του Χρήστου Τσουτσουβή, που – όπως είπε – πέρασε από τον ΕΛΑ στη 17Ν, δεν έχουμε 45άρι και γραφομηχανή, δεν ξέρουμε τη γυναίκα που κρατούσε τσίλιες στη δολοφονία Γουέλς.

Εξάλλου, ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη, Δημήτρης Κουφοντίνας, στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης που έδωσε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, επανέλαβε αυτό που είπε όταν είχε παραδοθεί: «Εγώ και τέλος».

«Αν αφήσεις αυτό το δίλημμα που έχεις ”βία μη βία”, απαρνιέσαι την ιδέα της ίδιας της επανάστασης, και σε προσωπικό επίπεδο, απαρνιέσαι την ίδια την οικογενειακή ιστορία, κομμουνιστή παππού, ελασίτη πατέρα. Η 17Ν ανήκει σ’ αυτόν τον ιστορικό κύκλο που έχει κλείσει», λέει ο Κουφοντίνας και προσθέτει:

«Νομίζω ότι ήταν στον καιρό της μία από τις μορφές της επαναστατικής συνέχειας. Ένα κομμάτι του λαού στήριζε την οργάνωση όλα αυτά τα χρόνια, δεν την έβλεπε μόνο ως κοινωνικό αντίβαρο, νομίζω ότι την έβλεπε ως μία έκφραση του διαχρονικού ρεύματος της αντίστασης που διασχίζει την ελληνική ιστορία».

Μιλώντας στον Αλέξη Παπαχελά, ο πρέσβης και πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ, Λουκάς Αποστολίδης, περιέγραψε ότι μετά το ξήλωμα της 17Ν, μία παιδική του φίλη τού αποκάλυψε ότι εκείνη, ο Γιωτόπουλος και ο δολοφονημένος από την τρομοκρατική οργάνωση το 1997 στον Πειραιά, εφοπλιστής Κώστας Περατικός, είχαν φάει μαζί στην Πάτμο. «Τρομερό. Είχε φάει μαζί με τον άνθρωπο που στη συνέχεια δολοφόνησε», είπε ο κ. Αποστολίδης.

Ο Φώτης Παπαγεωργίου ήταν επικεφαλής του κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής που πήγε για τον Γιωτόπουλο στους Λειψούς. Οι αστυνομικοί εκεί τον κρατούσαν δεμένο σε μία καρέκλα καφενείου. Ο Γιωτόπουλος, έδειχνε φοβισμένος, δεν απάντησε στην προσφώνηση «Λάμπρος», ούτε στο «Αλέξανδρος».

«Είσαι νενέκος» είπε απευθυνόμενος στον Παπαγεωργίου, αποκαλώντας τον ουσιαστικά προδότη από το όνομα του προδότη της επανάστασης του 1821, Δημήτριο Νενέκο.

«Είμαι Έλληνας αξιωματικός», αντέτεινε ο Παπαγεωργίου. «Εσύ μπορεί όχι, αλλά οι πιο πάνω θα με στείλουν σε λίγες ώρες στο Γκουαντάναμο», συνέχισε ο Γιωτόπουλος για να τον διαβεβαιώσει ο Παπαγεωργίου, λέγοντάς του: «Δεν θα είσαι».