Φάληρο: Σορός 84χρονου άνδρα εντοπίστηκε στις εκβολές του Κηφισού

H νεκροψία - νεκροτομή θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα
Λιμενικό
Θρίλερ με τον εντοπισμό σορού ενός ηλικιωμένου άνδρα, στον όρμο του Φαλήρου, προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 29.12.2025.

Ο 84χρονος άνδρας ελληνικής καταγωγής, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Φαλήρου, πλησίον των εκβολών του ποταμού Κηφισού, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή και να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

