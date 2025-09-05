Ελλάδα

Φαράγγι του Βίκου: Τουρίστρια εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύζυγό της – Με drones προσπαθούν να την εντοπίσουν

Εξετάζεται το αν η τουρίστρια έχασε τις αισθήσεις της και βρέθηκε στο κενό
Φαράγγι του Βίκου
Φωτογραφία αρχείου ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Πυροσβέστες και ειδική ομάδα χειρισμού drones επιχειρούν και σήμερα (05.09.2025) για τον εντοπισμό μίας 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στο φαράγγι του Βίκου, ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύζυγό της, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της, τελευταία φορά που την είδε ήταν στη θέση Μπελόη, στο φαράγγι του Βίκου, όπου έβγαζαν φωτογραφίες. Τότε, ο ίδιος την έχασε από τα μάτια του μέσα σε μια στιγμή με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές για την εξαφάνισή της. Εξετάζεται το αν η τουρίστρια έχασε τις αισθήσεις της και βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο κάνουν έρευνα πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, αλλά και ειδική ομάδα χειρισμού drones έφτασε από την Πάτρα. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σκανάρουν την περιοχή, ενώ παράλληλα, με ειδικό αναρριχητικό εξοπλισμό προσπαθούν να φτάσουν στο φαράγγι, κοντά στο Δασωμένο, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν την 65χρονη Ολλανδή.

Ελλάδα
