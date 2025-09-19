Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Λήξη συναγερμού στο River West – τελικά το τηλεφώνημα που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) για τοποθέτηση βόμβας στο εμπορικό πολυκατάστημα στον Κηφισό, στο ύψος του Αιγάλεω,αποδείχθηκε φάρσα.

Άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο River West χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό όριο για πιθανή έκρηξη- Το τηλεφώνημα, έγινε στις 14:26 και οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του χώρου.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ελέγξουν τη βασιμότητα της απειλής.

Tις αστυνομικές δυνάμεις συνέδραμε και όχημα της πυροσβεστικής.