Φάρσαλα: Στο νοσοκομείο 21χρονος μετά από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού – Δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα

Ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (17/08/2025).

Το βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού, στην πλατεία Δημαρχείου, στα Φάρσαλα, συνέβη έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με onlarissa.gr, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα, έναν ενήλικα και έναν ανήλικο.

Νωρίτερα, οι δύο νεαροί είχαν διαπληκτισθεί έξω από καφέ-μπαρ.

Ο τραυματίας αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ αλλά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων στο κεφάλι, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ο ένας, που κατάγεται από Θεσσαλονίκη και φιλοξενείται σε χωριό κοντά στα Φάρσαλα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.