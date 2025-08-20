Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φάρσαλα: Στο νοσοκομείο 21χρονος μετά από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού – Δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή πριν αφεθούν ελεύθεροι
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Ένας 21χρονος από τα Φάρσαλα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, μετά από βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (17/08/2025).

Το βίαιο περιστατικό ξυλοδαρμού, στην πλατεία Δημαρχείου, στα Φάρσαλα, συνέβη έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με onlarissa.gr, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα, έναν ενήλικα και έναν ανήλικο.

Νωρίτερα, οι δύο νεαροί είχαν διαπληκτισθεί έξω από καφέ-μπαρ.

Ο τραυματίας αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων από το ΕΚΑΒ αλλά λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων στο κεφάλι, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ο ένας, που κατάγεται από Θεσσαλονίκη και φιλοξενείται σε χωριό κοντά στα Φάρσαλα, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους από το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κρήτη: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης του ναυαγίου
Μετά από εβδομάδες που παρέμενε ημιβυθισμένο, το πλοίο παρουσίασε απότομη κλίση προς τα δεξιά – Οι αρχές ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία απομάκρυνσης καθώς θεωρείται ναυτιλιακός κίνδυνος
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη
Newsit logo
Newsit logo