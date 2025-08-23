Φλώρινα: Άρπαξαν τις οικονομίες 32.000 ευρώ από ηλικιωμένους με τηλεφωνική απάτη

Μια νέα υπόθεση απάτης με θύματα ηλικιωμένους απασχόλησε την Ελληνική Αστυνομία στη Φλώρινα: ένας 87χρονος άνδρας και μία 85χρονη γυναίκα παγιδεύτηκαν από επιτήδειους μέσω τηλεφώνου, οι οποίοι κατάφεραν να τους αποσπάσουν συνολικά 32.410 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση σε Φλώρινα και Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες, 26 και 56 ετών, καθώς και μία γυναίκα 47 ετών, που φέρονται να είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα». Δύο ακόμη μέλη της σπείρας αναζητούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σενάριο της ψεύτικης ιατρικής ανάγκης

Την Τετάρτη (20.08.2025), άγνωστος τηλεφώνησε στον 87χρονο, παριστάνοντας τον γιατρό, και του είπε ότι η κόρη του είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση κόστους 48.000 ευρώ. Συνεργός γυναίκα παρίστανε την κόρη του. Ο ηλικιωμένος πείστηκε και παρέδωσε 5.000 ευρώ το ίδιο βράδυ και άλλα 25.000 ευρώ το επόμενο πρωί.

Λίγο αργότερα, η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είχαν εξαπατήσει με την ίδια μέθοδο και μια 85χρονη γυναίκα, αποσπώντας της 2.410 ευρώ.

Επιστροφή χρημάτων και συνέχιση ερευνών

Κατά τις συλλήψεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27.380 ευρώ, ένα όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αποδόθηκε στα θύματα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργών και την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.