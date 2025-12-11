Ελλάδα

Φλώρινα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος εξαιτίας των καταστροφών από την κακοκαιρία Byron

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της κακοκαιρίας στις 3 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 3 Μαρτίου 2026
Εικόνα καταστροφής από την Φλώρινα / Φωτό neaflorina.gr

O δήμος Φλώρινας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας , για τη διαχείριση των συνεπειών από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώθηκαν από τις 3 έως 8 τις Δεκεμβρίου στην περιοχή, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Φλώρινα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της κακοκαιρίας στις 3 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 3 Μαρτίου 2026.

Το αίτημα διατυπώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης Βασίλη Γιαννάκη προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως μεταβιβάστηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου έγινε αποδεκτό από τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Φωτό neaflorina.gr
Φωτό neaflorina.gr

Ο Δήμος Φλώρινας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Πολιτική Προστασία και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

