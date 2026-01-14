Φοινικούντα: Απολογούνται ξανά οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία – Έτοιμος να πει την αλήθεια δηλώνει ο «εκτελεστής»

Στην ανακρίτρια της Καλαμάτας, θα βρεθούν σήμερα οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 62χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας αλλά και του επιστάτη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματική απολογία καθώς η ανακρίτρια άλλαξε το κατηγορητήριο και ο άνθρωπος που παρουσιαζόταν ως συνεργός είναι σύμφωνα με τη δικαστική λειτουργό ο εκτελεστής του εγκλήματος.

Ο φερόμενος ως συνεργός και πλέον εκτελεστής της δολοφονίας που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (14.01.2026) στο δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας ενώ γύρω στις 17:00 αναμένεται να φτάσει και ο δεύτερος κατηγορούμενος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O 22χρονος δηλώνει αποφασισμένος να πει την αλήθεια καθώς στις προηγούμενες καταθέσεις του είχε πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις και είχε δώσει ψευδή στοιχεία.

Ο «εκτελεστής» είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας πως ήταν συνεργός στη δολοφονία και είχε κατονομάσει τον έτερο 22χρονο και φίλο του, ως φυσικό αυτουργό.

Οι 2 νεαροί φαίνεται πως βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων οι οποίες φέρεται να τους συνδέουν με τους 3 άνδρες που επίσης προφυλακίστηκαν για το έγκλημα: τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον 31χρονο εργοδότη του επιχειρηματία από την Αττική, καθώς και τον 30χρονο συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα.

Ο 22χρονος αναμένεται να καταθέσει πως εν τέλει μπήκε στο κάμπινγκ, παρά την αρχική του κατάθεση. Αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρέθηκε στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα, καθώς και για το από πού παρέλαβε το λευκό σκούτερ μαζί με τον 22χρονο και τι απέγινε το όχημα στη συνέχεια.

Αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί εκτέλεσης των 2 θυμάτων ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πως φοβάται για τη ζωή του εντός των φυλακών που κρατείται το τελευταίο διάστημα.