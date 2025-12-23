Ελλάδα

Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία κλειδί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – «Έφτασα την επόμενη μέρα στο σημείο, ο ανιψιός ήθελε να το καθαρίσει»

«Το πλέξι γκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη μέρα» επιβεβαίωσε η μάρτυρας
Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του camping που πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Φοινικούντα Μεσσηνίας
Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του camping που πυροβολήθηκε θανάσιμα στη Φοινικούντα Μεσσηνίας

Συνεχίζουν να σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και μάρτυρας κλειδί ο οποίος εργαζόταν στην επιχείρηση αποκάλυψε σημαντικές λεπτομέρειες για την υπόθεση. 

Η μάρτυρας βγήκε στον Alpha και περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του 68χρονου πριν την δολοφονία, ενός από τα θύματα του κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς και τις σχέσεις του με τους γύρω του. Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν την υπόθεση και να αποδώσουν δικαιοσύνη.

Η μάρτυρας είναι η επί 33χρονια υπάλληλος στο κάμπινγκ  και μάρτυρας της διαθήκης του 68χρονου, όπως είπε στον Alpha: «Εγώ πήγα την επόμενη μέρα στο σημείο του εγκλήματος στο κάμπινγκ, ήταν πολύ ταραγμένος ο ανιψιός και τον βοήθησα να καθαρίσει το σημείο ενώ δεν ήθελα. Εκείνος όμως ήθελε να το καθαρίσει». 

Για το πλέξι γκλας που βρισκόταν πίσω από τον 68χρονο την ώρα της δολοφονίας του, έρευνες είχαν βρει ότι εκείνο ήταν άθικτο, γεγονός που επιβεβαίωσε και η εργαζόμενη του κάμπινγκ, Η ίδια είπε συγκεκριμένα: «Ναι το πλέξι γκλας ήταν άθικτο όταν πήγα να καθαρίσω εγώ την επόμενη μέρα».

Ο ανιψιός μάλιστα κατηγορείται ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να βγάλει από την μέση τον άτυχο άνδρα χωρίς όμως να το καταφέρει. Κάτι που κατάφερε μερικούς μήνες αργότερα σε συνεργασία με τον φίλο του.

Η μάρτυρας μάλιστα αποκάλυψε ότι «ο 68χρονος φοβόταν για την ζωή του» με την ίδια να του λέει να πάρει προστασία.

Εκείνος μάλιστα υποψιαζόταν τον γιό της ανιψιάς του για την πρώτη απόπειρα αλλά η εργαζόμενη του έλεγε ότι δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που εν τέλη αυτός πίστεψε, πριν την μοιραία μέρα.

Ελλάδα
