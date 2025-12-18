Ελλάδα

Φοινικούντα: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος συνεργός της δολοφονίας στο κάμπινγκ

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι φίλος του 32χρονου επιχειρηματία και κατηγορείται για συνεργεία στη δολοφονία
Ο 5ος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Ο 5ος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Προθεσμία για απολογηθεί πήρε από την ανακρίτρια ο 30χρονος φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο οποίος παραδόθηκε σήμερα (18.12.2τα ξημερώματα στις αστυνομικές αρχές της Μεσσηνίας.

Ο 5ος εμπλεκόμενος στο στυγερό έγκλημα την ημέρα που είχαν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης για τον ανιψιό, τον επιχειρηματία και τον ίδιο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα φέρεται να βρίσκονταν στο εξωτερικό. Πέρασαν 8 ημέρες από τη στιγμή που οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους δύο φερόμενους ηθικούς αυτουργούς και σήμερα τα ξημερώματα ο 30χρονος που φέρεται να είναι συνεργός στην υπόθεση και συνεταίρος του 32χρονου επιχειρηματία πέρασε το κατώφλι της αστυνομικής διεύθυνσης της Μεσσηνίας.

Περίπου εννέα ώρες μετά την παράδοση του ο 30χρονος οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία ζήτησε κι έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς οι αρχές εκτιμούν πως είναι συνεργός των 2 φερόμενων ηθικών αυτουργών της δολοφονίας στη Φοινικούντα: του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην εισαγγελία Καλαμάτας, συνοδεία του δικηγόρου του.

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι φίλος του 32χρονου επιχειρηματία και κατηγορείται για συνεργεία.

Φέρεται να συνομιλούσε σε κινητά τηλέφωνα με τους δύο 22χρονους που έφτασαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα με σκοπό να βγάλουν από τη ζωή τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον επιστάτη.

