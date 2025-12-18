Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος που αναζητούνταν για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Παραδόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18.12.2025) στην Καλαμάτα, ο 30χρονος που αναζητούνται διεθνώς για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς οι αρχές εκτιμούν πως είναι συνεργός των 2 φερόμενων ηθικών αυτουργών της δολοφονίας στη Φοινικούντα: του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στην εισαγγελία Καλαμάτας, συνοδεία του δικηγόρου του.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο.

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι φίλος του 32χρονου επιχειρηματία και κατηγορείται για συνεργεία.

Φέρεται να συνομιλούσε σε κινητά τηλέφωνα με τους δύο 22χρονους που έφτασαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα με σκοπό να βγάλουν από τη ζωή τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον επιστάτη.

Ο 30χρονος την ημέρα που εκδόθηκαν τα εντάλματα έλειπε στη Γερμανία.

Αυτή είναι η 5η σύλληψη που γίνεται για το φονικό καθώς πέρα από τον 30χρονο, τον ανιψιό και τον επιχειρηματία έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί και οι δύο 22χρονου φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί.