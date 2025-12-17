Φοινικούντα: Στις φυλακές Κορυδαλλού και Αγίου Στεφάνου ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας – Ο γρίφος με τον 30χρονο συνεργό στη διπλή δολοφονία

Στη σύλληψη του πέμπτου εμπλεκόμενου προσώπου στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, προκειμένου να κλείσουν το βασικότερο κύκλο των ερευνών, έχουν επιδοθεί οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση.

Μετά τις απολογίες του ανιψιού και του φίλου του επιχειρηματία την περασμένη Δευτέρα (15/12/2025) οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη του, πλέον οι έρευνες κινούνται στο εντοπισμό του 30χρονου συνέργου.

Πρόκειται για άτομο το οποίο έχει στενή συνεργασία με τον 32χρονο επιχειρηματία που έχει συλληφθεί, ενώ φέρεται να συνομιλούσε σε κινητά τηλέφωνα με τους δύο 22χρονους που έφτασαν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα με σκοπό να βγάλουν από τη ζωή τον 68χρονο Κωνσταντίνο Τομαρά.

Ο 30χρονος την ημέρα που εκδόθηκαν τα εντάλματα έλειπε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία.

Δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής όταν οι αστυνομικοί προχώρησαν στις συλλήψεις του ανιψιού και του 32χρονου επιχειρηματία, ενώ ακόμα και σήμερα δεν έχει γνωστοποιηθεί εάν έχει έρθει σε επαφή με κάποιες από τις αρμόδιες αρχές και ποιος είναι ο σκοπός του.

Στις φυλακές Κορυδαλλού και Αγίου Στεφάνου ανιψιός και επιχειρηματίας

Την ίδια ώρα ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος φίλος του και επιχειρηματίας αναμένεται να πάρουν το δρόμο για τις φυλακές μετά τις προσωρινή κράτηση που αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας.

Ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά θα μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ενώ ο επιχειρηματίας στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.