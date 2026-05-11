Καιρός: Θερμοκρασίες καλοκαιριού – Πού έφτασε τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9
Ζέστη στην Αθήνα / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Παπανικολάου
Καιρός καλοκαιρινός! Θερμοκρασίες Ιουλίου επιφύλασσε η δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και, κυρίως, στην Κρήτη.

«Απόδειξη» ότι ο καιρός κάθε άλλο παρά ανοιξιάτικος είναι αποτελούν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς το top-5 των θερμοκρασιών που καταγράφηκε τη Δευτέρα (11.05.2026) στη Νεάπολη Λασιθίου (34,4 βαθμοί), στις Βουκολιές Χανίων (34 βαθμοί), στο Ηράκλειο – ΕΛΜΕΠΑ (33,8), σε Αλκιανό και Κίσσαμο Χανίων (33,6 και 33,4), παραπέμπει σε καλοκαίρι.

Εκτός από την Κρήτη καταγράφηκαν:

30,4 βαθμοί στη Λιβαδειά,

30,2 βαθμοί στην Καρδίτσα και την Ίο,

29,9 βαθμοί στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας και

29,9 βαθμοί στη Χαλκίδα.

Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9.

