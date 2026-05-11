Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν την μοιραία συνάντηση και οι φόβοι για βεντέτα

Νέες εικόνες και μαρτυρίες ρίχνουν περισσότερο φως στην στυγνή δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο από τον 54χρονο που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Σε βίντεο καταγράφονται οι κινήσεις του καθ’ ομολογίαν δράστη και της συζύγου του λίγο πριν την δολοφονία του νεαρού που συγκλόνισε το Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα όταν έφυγαν από το μνημόσυνο του ανιψιού τους και η διαδρομή που ακολούθησε το θύμα, όταν βγήκε από το κομμωτήριο που βρισκόταν.

Το βασικό ερώτημα στο οποίο προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές, έχει να κάνει με το εάν ο 54χρονος ειδοποιήθηκε για τη διαδρομή που ακολουθούσε ο αδικοχαμένος Νικήτας.

Αν δηλαδή υπήρξε άτομο που του τηλεφώνησε και τον ενημέρωσε για την κατεύθυνση που θα ακολουθούσε με το αυτοκίνητό του.

Απόγευμα Τρίτης 5 Μαΐου και στα νέα ντοκουμέντα που παρουσιάζει το MEGA αποτυπώνεται το όχημα του 54χρονου, με τη σύζυγό του, να απομακρύνεται από το νεκροταφείο.

Εκείνη την ώρα, ο 21χρονος Νικήτας έβγαινε από το κομμωτήριο που βρισκόταν και κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του.

Η κάμερα του «Live News» κάνει την ίδια διαδρομή που ακολούθησε ο δολοφονημένος Νικήτας από την στιγμή που ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του, μέχρι το σημείο που τον περίμενε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του. Μία απόσταση 4 – 5 λεπτών.

Τα κρίσιμα επιπλέον 3′ που έκανε ο 54χρονος

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει σε αστυνομικούς πως ο 54χρονος και η σύζυγός του περίμεναν σε διπλανό στενάκι για λίγα λεπτά. Ήταν κάτι τυχαίο ή μήπως γνώριζαν ότι επίκειται το πέρασμα του 21χρονου που θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού τους;

Από την ανάλυση των εικόνων προκύπτει ένα κενό 3 λεπτών για τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Ξεκίνησαν στις 18:32 το απόγευμα από το νεκροταφείο και εμφανίστηκαν στο σημείο της δολοφονίας 10 λεπτά αργότερα. Η απόσταση όμως ανάμεσα στα δύο σημεία είναι μόλις 7 λεπτά και όχι 10.

Ο δολοφονημένος Νικήτας αιφνιδιάστηκε. Ο 54χρονος χτύπησε το όχημα του νεαρού στο αντίθετο ρεύμα και το ακινητοποίησε. Αμέσως μετά, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, φαίνεται η απέλπιδα προσπάθεια του 21χρονου να γλιτώσει. Κλωτσάει τον δράστη αλλά εκείνος είναι οπλισμένος.

6 πυροβολισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κόβουν πρόωρα το νήμα της ζωής του. Κανείς αυτήν τη φορά δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο Νικήτα.

Μισή ώρα μετά τη δολοφονία η κατηγορούμενη βρέθηκε στη γειτονιά του Νικήτα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η σύζυγος του 54χρονου να κινείται με το αγροτικό τους όχημα στη γειτονιά του Νικήτα, μισή ώρα μόλις μετά τη δολοφονία του 21χρονου.

Μάρτυρας λέει στην εκπομπή για τη σύζυγο του 54χρονου: «Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο.

Στην κουβέντα τώρα που… καταρχήν είδε αυτό ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν. Ένα άτομο που γνωρίζω που δούλευε στην ίδια δουλειά με την κυρία δεν μπορούσε ούτε να της πει καλημέρα κάποιος.

«Στην προκειμένη τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε ότι εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο. Στο στύλο λέγοντας τη φωτογραφία του στο στύλο έτσι;

Αυτή ήταν η κουβέντα η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω και αν δεν τον δω στο στύλο.

Της είπε ότι μην το λες αυτό γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε δεν καταλάβαιναν. Ότι και αν έλεγε ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο».

Φόβοι για βεντέτα

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου 21χρονου είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια.

Η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, μίλησε για μία συνάντηση τυχαία:

«Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα».

Το έγκλημα, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως, κρατούν την τοπική Αστυνομία σε επιφυλακή, με πρωταρχικό στόχο να αποτρέψει τη γέννηση ακόμα μίας βεντέτας στην Κρήτη.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, την ώρα που οι γονείς, οι αδερφές, οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Νικήτα θρηνούν την άδικη απώλειά του.